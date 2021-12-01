ERZURUM VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI - Haberler
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ERZURUM VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bugün sabah 08.30'da kar yağışı sebebiyle Aşkale rampası mevkinde ulaşıma kapanan Erzurum-Erzincan karayolunda ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı.

ERZİNCAN (DHA) - Bugün sabah 08.30'da Kar yağışı sebebiyle Aşkale rampası mevkinde ulaşıma kapanan Erzurum- Erzincan karayolunda ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait iş makineleri tarafından karların temizlenmesi sonrası Aşkale rampasında bekleyen 300'e yakın araç Erzurum'a doğru yola çıktı. Yağışın devam ettiği bölgede yolun yeniden kapanmaması için ekipler, iş makinesiyle temizlik çalışmasını sürdürüyor.

ERZURUM VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI

ERZURUM VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI

ERZURUM VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI

ERZURUM VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI

ERZURUM VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI

ERZURUM VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI

ERZURUM VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI

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