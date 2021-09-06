Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava genellikle parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 32, Iğdır'da 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 28, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 19 derece olması öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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