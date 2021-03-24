Erzurum ve Ardahan'da aralıklarla kar yağışı etkili oldu
24.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:45
Erzurum ve Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü.
Erzurum ve Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü.
Erzurum kent merkezi ve yüksek kesimlerde sabah kar, kısa süreli olarak aralıklarla etkisini gösterdi.
Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, il merkezindeki tarihi mekanlarda güzel görüntüler oluştu.
Kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.
Daha sonra güneşin açmasıyla kar örtüsü erimeye başladı.
Ardahan'da da sağanağın ardından kar etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya