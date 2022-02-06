Erzurum ve Ardahan'da 83 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

ARDAHAN (AA) - Erzurum ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 83 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Erzurum'da aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan kırsaldaki 65 mahalle yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Ağrı

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Nehir ve derelerin buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyelerle örttü.