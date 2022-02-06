Erzurum ve Ardahan'da 83 yerleşime ulaşım sağlanamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum ve Ardahan'da 83 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

AA, Muhammet Mutaf - Güncel
 - Güncelleme:
Erzurum ve Ardahan'da 83 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 83 yerleşim yerinin yolu kapandı.

ARDAHAN (AA) - Erzurum ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 83 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Erzurum'da aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan kırsaldaki 65 mahalle yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Ağrı

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Nehir ve derelerin buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyelerle örttü.

AA / Muhammet Mutaf - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Ardahan, Erzurum, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title