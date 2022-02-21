ERZURUM (AA) - Erzurum ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, cami şadırvanları ve kaldırımlar buz tuttu.

Araçların camlarının buzla kaplandığı şehirde belediye ekiplerinin buz ve kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Ağrı'da da etkili olan soğuk hava yüzünden çatılarda buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Kentte kırağı tutan ağaçlar ise güzel görüntüler oluşturdu.