Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

19.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:01

Erzurum ve Ağrı, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Erzurum ve Ağrı, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Erzurum'da gece kar etkili oldu. Bina çatıları ve park halindeki araçların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, güneşin doğmasıyla karlar erimeye başladı.

Ağrı'da da gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Cadde ve sokakları karla kaplanan kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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