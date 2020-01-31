Erzurum ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

31.01.2020 23:26 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:44

Erzurum ve Ağrı'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan kar, akşam da etkisini sürdürdü.

Kentin çevre illerle bağlantılı kara yollarında yoğun tipi görüş mesafesini düşürdü. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yollarda zaman zaman maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yollar ile kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Ağrı'da belediye ekipleri gece kar mesaisinde

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri 22 araçla cadde ve sokaklarda yol açma çalışması yaptı.

Vatandaşların mağdur olmaması için tüm cadde ve sokaklarda çalışma yürüten ekiplerce temizlenen kar kütleleri kamyonlarla kent dışına taşındı.

Fen İşleri Müdürü Muhammet Erim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı olduğunu ve mesai gözetmeksizin karla mücadele çalışması yaptıklarını belirterek, "Belediye olarak 22 aracımızla sahadayız. Vatandaşların mağdur olmaması adına ciddi bir çalışma yapıyoruz. Muhtemelen sabaha kadar kar yağışı devam edecek. Biz de çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA