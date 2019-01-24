Erzurum ve Ağrı'da Eskimo Usulü Balık Avlıyorlar

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşlar, yüzeyi tamamen donan göl ve göletlerde Eskimo usulü balık avlıyorlar.

Erzurum'da Aziziye yolu üzerindeki yüzeyi tamamen buz tutan yapay gölette vatandaşlar Eskimo usulü buzu kırıp balık tutuyorlar. Kazma ve küreklerle buzu kıran balıkçılar ağlarını ve torlarını buzul altına bırakıyor. Bu şekilde tuttukları balıkları taze taze yediklerini belirten balıkçılardan Mehmet Yasin, "Burası yapay gölet. Kendimiz yaptık. Yazın buraya balık bırakıyoruz, yetiştiriyoruz, çoğalıyorlar. Kışın da bu soğuk havalarda yüzeyi tamamen buz kaplanıyor. Eskimo usulü biz de buzu kırıp burada canımız balık çektiği zaman tutuyoruz" dedi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü Balık Gölü'nde de vatandaşlar, buzun altında ağlarla balık avlıyorlar.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Taşlıçay ilçeleri arasında bulunan Balık Gölü geceleri hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesinin ardından gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. Denizden yüksekliği 2 bin 250 metre ile Türkiye'nin en yüksek gölü olan Balık Gölü yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistleri ağırlarken, kışın ise balıkçıları ağırlıyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen buz tutan Balık Gölü'nde buzlar ilkbahar aylarında eriyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda buzla kaplanan göl balıkçıların ekmek teknesi oldu. Doğubayazıt'tan Balık Gölü'ne hem balık avlamaya giden vatandaşlar, kalınlığı 30 santimi bulan buzları kazma ve küreklerle kırdıktan sonra ağlarını gölün içine bırakıyorlar. Soğuk havaya aldırış etmeyerek balık avlamaya çalışan balıkçılar, etrafı beyaz örtüyle kaplı dağlar ve yüzeyi tamamen buz tutan gölde ortaya çıkan renk cümbüşünü fırsata çevirerek bol bol fotoğraf da çektiriyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA