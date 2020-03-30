Erzurum Valisi Okay Memiş, "Virüsle mücadeleyi adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Erzurum Valisi Okay Memiş, "Virüsle mücadeleyi adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz" - Haber
Okay Memiş

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Virüsle mücadeleyi adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz"

- Erzurum Valisi Okay Memiş, " Virüsle mücadeleyi adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz" " Erzurum'da virüsten ölen vakamız yok" " Cumhuriyet caddesinde araç parkını yasakladık" " Uçaklara 8 bin 500 talep bulunuyor" Erzurum Valisi Okay Memiş, Korona virüsünü terörle mücadele eder...

30.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:57
Erzurum Valisi Okay Memiş, 'Virüsle mücadeleyi adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz'

- Erzurum Valisi Okay Memiş, " Virüsle mücadeleyi adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz"

" Erzurum'da virüsten ölen vakamız yok"

" Cumhuriyet caddesinde araç parkını yasakladık"

" Uçaklara 8 bin 500 talep bulunuyor"

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Korona virüsünü terörle mücadele eder gibi değerlendiklerini ve Erzurum'da Korona virüsten her hangi bir vefat yaşanmadığını sadece bir sosyal medya söylentisi olduğunu söyledi. Memiş ayrıca bölgede ki illerle birlikte uçak seferlerine 8 bin 500 talebin olduğunu açıkladı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Erzurum'da Vali Okay Memiş Başkanlığında Pandemi toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıdan Cumhuriyet Caddesinin araç parkına kapatılması ve ekstra dezenfekte edilmesi kararı alınırken elektrik ve doğalgaz faturalarının ertelenmesi konusunda ve esnafın kredi borçlarının ertelenmesi konusunda ise tavsiye kararı alınarak Ankara ile görüşülmesi kararları alındı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Memiş, korona virüsü ile mücadeleyi adeta terörle mücadele gibi değerlendirerek mücadele ettiklerini ifade ederek " Ülkemizde Korona virüs ile ilgili ciddi bir mücadele var. Bizlerde alınan kararları uyguluyoruz. Mücadelemizi adeta bir milli mücadele gibi değerlendiriyoruz. Adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz. Virüs maalesef öldürücü bir gerçek şakası yok. Şuana kadar ciddi tedbirler aldık bu tedbirlere vatandaşlarımızın uyması en büyük temennimiz. Vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu ortamlara ilişkin tedbirler aldık. Ben bizzat ilin valisi olarak almış olduğumuz bu kararları kendim kontrol ediyorum" dedi.

Cumhuriyet caddesinde ki kalabalığı azaltmak için araç parkını yasakladıklarını kaydeden Memiş," Bazen Cumhuriyet caddesinde o kadar yoğun bir kalabalık oluyor ki şaşırıyorum. Gençler, delikanlılar Cumhuriyet Caddesindeler sürekli olarak. Orada market yok, çok fazla alışveriş yapmayı gerektirecek yerde yok. Buna rağmen ciddi bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Şimdi ilk olarak aldığımız kararlardan birisi Cumhuriyet Caddesinde araç parkı yasağı olmasına karar verdik" şeklinde konuştu.

Erzurum'da ki uçak seferlerine 8 bin 500 talep olduğunu açıklayan Memiş " Çevremizde ki tüm illere uçuş yasağı geldi. Talepler Erzurum'a yönlendirildi bundan sonra seferler buradan yapılacak. Eğer birinci derecede yakınınız vefat etmediyse otobüsle seyahat etmeniz mümkün değil. Şuanda Erzurum'da ki uçaklara 8 bin 500 kişilik talep var. Diğer illerin katılmasıyla birlikte bu çok ciddi bir talep yani bütün çevrede ki iller uçuşlarını buradan yapacak" ifadelerini kullandı.

Vali Okay Memiş, elektrik ve doğalgaz faturaları hakkında da birkaç tavsiye kararı aldıklarını belirterek " Aldığımız başka kararlarda var. Elektrik ve doğalgaz faturalarını ertelemek için tavsiye kararı aldık bunu Ankara'ya ileteceğiz. İstanbul'da olduğu gibi taksiciler için bir kısıtlamaya gideceğiz. Esnaf kredilerinin de ertelenmesi konusunda bir tavsiye kararımız olacak. Vefa çalışma gruplarımız var. Ayrıca şuana kadar 5 bin 806 çağrı alıp bunların tamamını karşıladık" dedi.

Vali Okay Memiş, Erzurum özelinde sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığını ve il sınırları içerisinde virüsten ölen vakanın bulunmadığını ifade ederek" Eğer alınan bunca tedbire rağmen vaka sayıları artarsa sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararı tabi ki bakanlığımız karar verecek. Erzurum özelinde böyle bir husus söz konusu değil. Erzurum'da şuanda iyi durumdayız bu işi yönetebiliyoruz. Erzurum'da bugüne kadar karantinaya alınmış her hangi bir yerleşim yeri yok. İhtiyaç olursa bu kararı uygulayabiliriz. Yine Erzurum'da Korana virüsten ölen her hangi bir vakamızda bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 'Virüsle mücadeleyi adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Virüsle mücadeleyi adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz"
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haber
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haber
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Haber
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı Haber
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haber
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton dezenfektan bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton dezenfektan bağışladı
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Denizlispor'da Modou Barrow, ülkeyi terk etti
Denizlispor'da Modou Barrow, ülkeyi terk etti
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Akgül Acun Ilıcalı Zeynep Bastık Seren Serengil
Spor Rüştü Reçber Yılmaz Vural Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Erzurum Valisi Okay Memiş, "Virüsle mücadeleyi adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 20:39:43. #1.15#
title