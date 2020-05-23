Erzurum Valisi Okay Memiş'ten Ramazan Bayramı mesajı
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Erzurum Valisi Okay Memiş'ten Ramazan Bayramı mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:57

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Memiş, mesajında, rahmet ayı ramazanı geride bırakarak sevgi, umut, kardeşlik ve dostluğu paylaşma, toplum olarak kaynaşma ve dayanışma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincinin yaşadıklarını belirtti.

Bayramların sosyal hayata büyük katkı sağlayan çok önemli günler olduğuna değinen Memiş, "Zira akrabalar arasında ziyaretleşme ve kaynaşmalar zirveye ulaşır, gönüller huzur ve sevinçle dolar. Ancak, bu bayram ailemiz, yakınlarımız ve toplumumuzun sağlığı için sosyal mesafeye uymamız ve kurallara özen göstermemiz gerekmektedir. Bu yüzden, bayram kutlamalarımızı salgın hastalık sebebiyle, 'evde kal' çağrısına uyarak, iletişim cihazlarımızı kullanmak suretiyle yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Memiş, bayramların dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, yüce dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verip hakkı, hakikati ve adaleti yüceltmek, ahlak ve fazilete çağırmanın, sevgi, barış ve huzurun yayıldığı günlerden biri olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"İdrak edeceğimiz bu bayram, İslam coğrafyasında ümitsizliklerin ortadan kalkması ve geleceğe umutla bakabilmek için Allah'ın bizlere bir ihsanı ve armağanıdır. Bilindiği üzere, tüm dünyayı etkisi altına alan ve nice ölümlere neden olan Kovid-19'la mücadelede ülkemizin büyük başarısı, uluslararası alanda gurur verici bir takdir kazanmıştır. Ancak, bu başarımızın devam edebilmesi bütün vatandaşlarımızın virüsle mücadelede belirlenen kurallara azami dikkat ve titizlik göstermelerine bağlıdır. Bu bağlamda; mübarek Ramazan Bayramı'nda virüsün bulaşma riski gözetilerek, sosyal mesafenin korunması ve belirttiğimiz gibi her türlü önlemin alınması hepimiz için büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerimle, Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın, başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere, tüm İslam coğrafyasına, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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