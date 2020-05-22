Erzurum Valisi Okay Memiş'ten Kovid-19'la mücadelede başarı vurgusu
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Erzurum Valisi Okay Memiş'ten Kovid-19'la mücadelede başarı vurgusu

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sürecin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek "Pozitif vakaların seyrinde iyileşme var.

22.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:00

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sürecin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek "Pozitif vakaların seyrinde iyileşme var. Bundan bir ay önce pozitif vakalar çok daha ağır bir tabloda seyrederken bugünkü pozitif vakalarımız daha normal, neredeyse hiç yatmadan ayakta tedavi edilerek negatife dönüyorlar." dedi.

Valilik Toplantı Salonu'nda kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen 6. İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nın ardından Vali Memiş, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ile basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Memiş, salgının vuku bulmasının ardından Erzurum olarak büyük bir mücadele verdiklerini ve bu mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Pandemiyi yönetirken Türkiye'de alınan tedbirlerden farklı tedbirler aldıklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Çünkü Erzurum Türkiye'nin üçüncü büyük ili. Biz ilçelerden gelişleri bile seyahat izin belgesine bağladık. Tepki gördü ama uygulamamızdan dolayı özellikle il merkezinde biz salgını önledik. Erzurum'da günde en az 200-300 test yapıyoruz, vaka sayısı 1 ya da 2 veya hiç çıkmıyor. Dün itibarıyla toplam vaka sayımız 54 idi ancak bugün Horasan ilçemize bağlı bir köyden hemen komşu köy olan Kars'a gelin gitmiş bir hemşehrimiz, Kars'ta yaşarken o köyde Kovid-19 vakası var diye habersiz bir şekilde köydeki babaevine geliyor. Gelmesiyle birlikte 9 pozitif vaka çıktı. Hemen o köyü karantina altına aldık."

Erzurum'da dışarı çıkan herkesin maske takmasının zorunlu olduğunu aktaran Memiş, "Finansman desteği olarak 1312 firmaya 625 milyon 520 bin, 4 bin 91 esnafa 186 milyon 686 bin lira olmak üzere toplamda üç kamu bankasından vatandaşlara 998 milyon 279 bin lira kredi sağlandı. Karşılıksız ödemelerle birlikte 1 milyar 84 milyon 382 bin lira finans desteğinden bahsedebiliriz." diye konuştu.

Memiş, sağlık ekiplerinin fedakarca çalışmalarından da bahsederek şunları kaydetti:

"Sürecin başından itibaren toplam pozitif sayımız 396 ve 323 kişiyi de taburcu etmişiz. Neredeyse kafa kafaya, bu çok başarılı bir oran, tedavi sürecimiz çok iyi. Şu anda yoğun bakımda yatan hasta sayımız 6, yoğun bakımdaki entübe sayımız 3 ve vefat eden sayımız 11. Yapılan toplam test sayısı da 10 bine yaklaştı. Yüzde yüz filiyasyonu da uyguluyoruz. 42 sağlık çalışanımızda pozitif vaka tespit ettik, Erzurumspor'da 11 kişide vaka olmuştu ve bunların testleri sonradan negatif çıktı, tedaviye olumlu cevap verdiler. 14 günlük karantinaları kulüpte devam ediyor. Pozitif vakaların seyrinde iyileşme var. Bundan bir ay önce pozitif vakalar çok daha ağır bir tabloda seyrederken bugünkü pozitif vakalarımız daha normal, neredeyse hiç yatmadan ayakta tedavi edilerek negatife dönüyorlar."

Kentte tespit edilen Kırım Kongo kanamalı ateşi vakasıyla ilgili ise Memiş, toplamda 10 vakanın olduğunu, bu hastalığın da riskli olduğunu, tedbirleri aldıklarını ve çok iyi bir karantina uyguladıklarını sözlerine ekledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten Kovid-19'la mücadelede başarı vurgusu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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