Erzurum Valisi Okay Memiş'ten afet bölgelerine destek için yardım çağrısı Açıklaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) afet bölgeleri için yürüttüğü yardım kampanyasına destek çağrısında bulunarak, "Zor zamanda afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmak hem inancımızın gereği hem de toplumsal sorumluluğumuz.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) afet bölgeleri için yürüttüğü yardım kampanyasına destek çağrısında bulunarak, "Zor zamanda afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmak hem inancımızın gereği hem de toplumsal sorumluluğumuz. Ben de bu organizasyonun içerisinde olacağım." dedi.

Valilik Toplantı Salonunda, Vali Memiş başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum müdürleri ve STK temsilcileriyle "Yangın ve Sel Yardım Kampanyası İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son bir ayda tarihinde karşılaşmadığı kadar doğal afetlerle karşılaştığını söyledi.

Erzurum'un özellikle kuzey ilçelerinin Doğu Karadeniz sınırında olduğu için sel riski bulunduğunu ifade eden Memiş, "En son Karadeniz'de yağan yağışlar Erzurum'u da etkiledi ancak buna rağmen herhangi bir can kaybı yaşanmadı." dedi.

Ekiplerin sel felaketine anında müdahale ettiğini aktaran Memiş, şunları belirtti:

"Batı Karadeniz'de yaşanan sel hadisesini ben hayatımda görmedim. Hem orman yangınlarından hem de selden devlet olarak çıkarmamız gereken dersler var. Devletin imkanları yeterli ve devletimiz vatandaşının yanında. Bununla birlikte Türkiye genelinde yardımlaşma seferberliği başlatıldı. Biz de bu konuda 'Erzurum olarak ne yapabiliriz?', bunu konuşacağız. Afet bölgesindeki kardeşlerimize yardım etmeyi düşünüyoruz. Uzun süredir pandemiyle uğraşıyoruz ve çok zor bir süreç yaşıyoruz ama zor zamanda afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmak hem inancımızın gereği hem de toplumsal sorumluluğumuz. Ben de bu organizasyonun içerisinde olacağım ve sizlerin de desteğini bekliyorum."

Göçmen meselesi

Göçmen konusunda Erzurum'un bir kavşak noktası olduğunu bildiren Memiş, ekiplerin sürekli görevi başında olduğunu anlattı.

Memiş, Afganistan'da yaşanan olaylardan dolayı göç kriziyle karşılaşıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim 9. Kolordu Komutanlığı sınırında Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van'a kadar olan alanda devlet tamamıyla sınırı duvarlar, tel örgülerle ve kameralarla kontrol altında tutuyor. Yakalanan, yakalayabildiğimiz ve yakalamak için de çaba sarf ettiğimiz göçmenleri uluslararası hukuka uygun bir şekilde işlemlerini yapıp uçakla geri gönderiyoruz. Şu anda Afganistan'da muhatabımız yok ama ona rağmen deport (sınır dışı) işlemlerine devam ediyoruz. Bu ülkenin vatandaşları olarak batının materyalist felsefesiyle hareket edip gelen insanları adeta bir eşya ve cansız nesne gibi değerlendiremeyiz. Toplumumuzun sabrının zorlandığının, asayişinin ve ekonomisinin olumsuz şekilde etkilendiğinin farkındayız. Şu anda dünya ülkeleri arasında nüfusuyla orantılandığında Türkiye Cumhuriyeti kadar göçmen barındıran ülke yok."

Kovid-19'la mücadele

Kovid-19 risk haritasında yüzde 65 aşılanma oranıyla yüksek riskli il (turuncu) kategorisinden, orta riskli il (sarı) kategorisine geçen kentte, bu tablo için vatandaşlara teşekkür eden Memiş, "mavi" kategoriye geçmek için yüzde 75 birinci doz aşılamaya geçmeleri gerektiğini belirtti.

Ekiplerin kapı kapı dolaşığını vurgulayan Memiş, şunları aktardı:

"Kentte 50 yaş üstündeki aşılama durumumuz iyi ama biraz daha gençlere doğru gelince aşılamada bir defans görüyoruz. Sosyal medyada da çok aşı aleyhtarı insanlar var ve bunların arasında şaşılacak derecede doktorlar da var. Şu anda Erzurum'da günlük vaka sayılarımız çok arttı ve geçen seneki sayılara yaklaştık. Hastanemizdeki yoğunlukta arttı. Şu anda 300'ün üzerinde yatan hastamız var ve bunların yüzde 98'i aşılanmamış ya da iki doz aşısı yaptırmamış kardeşlerimiz. Bunun genci ya da yaşlısı yok, 27 yaşında bir sağlık çalışanı entübe. Kendinizi şanslı grupta sayabilirsiniz ama Rus ruleti oynamayın, insan hayatıyla Rus ruleti ya da kumar oynar mı? Bu, insan hayatıyla kumar oynamak, yani aşı yaptırmamak hayatıyla kumar oynamak. İnsan hayatıyla kumar oynamaz. Kovid-19 olmadan önce bana sorsaydınız 'aşının muhtemel yan etkilerini mi Kovid-19 olmayı mı tercih ederdiniz' diye, ben aşının muhtemel yan etkilerini seçerdim ki aşının muhtemel yan etkisi de yok."

Toplantı, katılımcıların yardım kampanyasına destek olmaları ve nasıl katkı sağlayacakları konusunda bilgi alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf