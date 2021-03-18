Erzurum Valisi Okay Memiş'in Covid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzurum Valisi Okay Memiş'in Covid-19 testi pozitif çıktı

18.03.2021 19:33 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:48
Erzurum Valisi Okay Memiş'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Erzurum Valisi Okay Memiş'in dün yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in dün yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Vali Memiş evinde karantina altına alındı.

Korona virüs aşısının ilk dozunu 19 Şubat'ta olan Erzurum Valisi Okay Memiş'in dün yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. 19 Mart'ta aşısının ikinci dozunu olmak için beklerken korona virüse yakalanan Vali Memiş'in evinde karantinada olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde aşının ilk dozunu yaptıran Erzurum Valisi Okay Memiş, "Ben 50 yaşındayım. Özellikle söyleyeyim ki ben valiyim diye ayrıcalık tanınmadı. Çünkü aşı olmak için sıra bekleyen vatandaşlarımız var. Valiyim diye ayrıcalığım yoktur. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen aşılama izni ile aşı oldum. Örnek olması adına aşı oluyorum. Erzurum olarak tüm vatandaşlarımızdan ricam kesinlikle kurallara uymamız. Bu gün itibariyle birinci doz aşımı oldum ikinci aşımı 28 gün sonra yaptıracağım. Aşılama olsam dahi kurallara yine uyacağım. Sırası gelen vatandaşlarımızın kesinlikle aşı olmalarına davet ediyorum. Bir şekilde ben de bu aşı ile muhatap oldum. Yani aşı yaptırarak korona ile muhatap oldum" açıklamalarında bulunmuştu. - ERZURUM

Erzurum Valisi Okay Memiş'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum Valisi Okay Memiş'in Covid-19 testi pozitif çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 19:52:32. #1.15#
title