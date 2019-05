Erzurum Valisi Okay Memiş: "İhracat rakamları İslam üzerinden yürütüldüğü için düşük"

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Yaklaşık 400 kişiyi istihdam eden, Manyezit madenciliği yapan Aşkale'de ki Türk MAG Madencilik ve Sanayi şirketini ziyaret edip, fabrika ve işleyişi hakkında bilgi aldı.

İhracat rakamlarının geçmiş senelere oranla düşük olduğunu vurgulayan Okay Memiş, Firmaların, ihracat ve vergi ile ilgili işlemlerini İslam üzerinden yürüttükleri için ihracat rakamlarının istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

Türk MAG Madencilik ve Sanayi Şirketini ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş, "Yaklaşık 400 kişiyi istihdam eden şirkette hem Manyezit madenciliği hem de yarı mamul olarak yurt dışına ihraç sağlayan 3 büyük firmadan birini ziyaret ettik, taleplerini dinledik. Gördüğümüz eksileri kendilerine ilettik.

Hedefleri süresi dolan ocak ve madenlerin ruhsatının yenilenmesi ve bu yenilenmeyle birlikte yeni istihdam alanlarının açılması, bu konuda ben Erzurum Valisi olarak, atandığım günden bu yana istihdam oluşturan bütün müesseselerin yanındayım. 50 Milyon Dolarlık bir tesis, Milli bir servet. Şahısların değil, bizlerin de sahip çıkması gereken bir servet. Biz onlara yardımcı olacağız, onlar da çevreye ve doğaya uygun bir madencilik anlayışlıyla işlerini yapıp, çalışanların şartlarını iyileştirecekler. Her konuda onlara destek sağlayıp bürokratik işlemleri halledeceğiz. Ruhsat problemlerini çözerek artı 200 işçinin istihdamını daha hedefliyoruz" dedi.

İhracat rakamlarının düşük olduğunu vurgulayan Okay Memiş, Firmaların, ihracat ve vergi ile ilgili işlemlerini İslam üzerinden yürüttükleri için ihracat rakamlarının istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

Vali Memiş, "2011 yılında 30 milyon dolarlık bir ihracat rakamı, piyasa şartlarından dolayı küçülmüş, geçtiğimiz yılda 15 milyon dolara düşmüş. Erzurum'da olduğumuz noktayı yukarıya taşıyacak potansiyelimiz var" diye ifade etti.

Fabrika Müdürü Hüseyin Genç, "2010 yılında kurulan Sinter manyezit fabrikasında 250 kişi istihdam edip, ocaklarımızda ise 150 kişi çalışıyor. Sinter manyezit ısıya dayanıklı bazik reflakter bir malzemedir ve çelik sanayi, cam sanayi ve diğer reflakter sanayilerinde ultra bazik tuğla ve harç yapımında kullanılıyor. Biz şuan da yarı mamul üretiyoruz. Bu ürünün piyasadaki değeri yaklaşık olarak 300-600 dolar arasında, ihracat rakamlarımız ise 15 milyon dolar. Hedefimiz bunu iki katına çıkarmak, ham madde sorunlarıyla aşmaya çalışıyoruz. Bir sene önce verdiğimiz temdit projeleri BİGEM'de değerlendirme aşamasında, sonuç alınmasını bekliyoruz. Orman izinleri, patlayıcı madde izinlerinin çıkmamasından dertliyiz. Bu sorunların çözülüp, tarafımıza olumlu dönüşlerini bekliyoruz. Aşkale, Erzurum ve Türkiye'ye bu fabrikanın hizmet edeceğini söylüyoruz" diye konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş'e ve Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu'ya tesislerini tanıtan MAG fabrika sahibi Salih Cihan ve Fabrika Müdürü Hüseyin Genç daha sonra Okay Memiş'e madenden çıkardıkları taşları tanıtarak bilgiler verdi.

Kaynak: İHA