Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilerle buluştu

10.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:54

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Palandöken Dağı'ndaki VE Palandöken Otel'de düzenlenen programda konuşan Memiş, Türkiye'nin en güçlü yerel basını arasında Erzurum'un da bulunduğunu söyledi.

Kentte Valiliğin tarım, hayvancılık, turizm, istihdam ve ticaret alanında yaptığı yatırımları sunumlarla anlatan Memiş, tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Memiş, daha sonra gazetecilerin sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA