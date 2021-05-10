Erzurum Valisi Okay Memiş, Engelliler Haftası'nda etkinlik yapılmayacağını duyurdu
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Erzurum Valisi Okay Memiş, Engelliler Haftası'nda etkinlik yapılmayacağını duyurdu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Engelliler Haftası'nda etkinlik yapılmayacağını duyurdu
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında"Engelliler Haftası" dolayısıyla bir etkinliğin düzenlenmeyeceğini bildirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında "Engelliler Haftası" dolayısıyla bir etkinliğin düzenlenmeyeceğini bildirdi.

Vali Memiş, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçası olduğunu belirtti.

Devletin son yıllarda kanun ve yönetmeliklerle engellilerin bakımı, sağlığı, eğitimi, istihdamı ve toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak önemli mevzuat düzenlemeleri yaptığını aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimiz, durum ve konumlarına göre hiçbir engel tanımaksızın pek çok sanat dalında özveri ve gayretle çalışarak eserler vermektedir. Ayrıca, yine birçok sportif faaliyetlerde bulunarak, bu alanlarda üstün başarılara imza attıklarını onur ve gururla görmekteyiz. Erzurum ve ilçelerinde de engelli vatandaşlarımızın sorunlarıyla, bu sorunların çözümüne yönelik, çeşitli faaliyetlere yer verilmekteydi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler gereğince bu haftaya özel herhangi bir sosyal etkinlik yapılamayacak". Ancak, sosyal medya ve kitle iletişim araçları kanallarıyla kutlanacaktır."

Memiş, engelli olmanın asla bir kusur olarak görülmemesini vurgulayarak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunup yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan, kültür ve sanata kadar hayatın her alanında engelli vatandaşların yanlarında olunmasını belirten Memiş, onların daha rahat yaşayabileceği bir dünya için herkesin elinden geleni yapmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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