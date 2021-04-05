Erzurum Valisi Okay Memiş AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
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Erzurum Valisi Okay Memiş AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Erzurum Valisi Okay Memiş AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, Anadolu Ajansının (AA) 101. yıl dönümünü tebrik etti.

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Erzurum Valisi Okay Memiş, Anadolu Ajansının (AA) 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Vali Memiş, gönderdiği kutlama mesajında, 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurduğunu belirtti.

Halkın doğru bilgilendirilmesini sağlayarak İstiklal Mücadelesi'nin kazanılmasına önemli katkılar sunan AA'nın o günkü kısıtlı imkanlara rağmen, gösterdiği başarılı çalışmalarla büyük bir direnişin sesi olduğunun altını çizen Memiş, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bu yana gerek kadrosu gerekse teknik donanımıyla büyük bir ilerleme sağlayan milli ajansımız, yazılı, görsel ve günümüzde de online habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olarak ilk adres olmuştur. Bugün sadece ülkemizin değil, dünyanın dört bir yanında sayılı haber ajansları arasında yerini alan Anadolu Ajansı,13 dilde servis ettiği haberlerle uluslararası platformlarda da varlığını göstermiştir. Dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren, çatışma ortamlarında bile canlarını riske atarak, görevlerini en iyi şekilde ifa eden Anadolu Ajansı çalışanlarının, insanları doğru, tarafsız, ilkeli ve sağlıklı bilgilendirme çabaları her zaman kuşkusuz takdire şayan olmuştur."

Memiş, mesajında, bugüne kadar başarılı çalışmalarını takdirle izledikleri milli ajansın, bundan sonraki çalışmalarını da artırarak devam ettireceğine, ülkenin ve bölgenin gür sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inandığının altını çizerek, Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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