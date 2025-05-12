Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu ne yaptı? Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu kimdir?

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğluyla ilgili sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. TikTok'ta yayılan videolar sonrası kamuoyunun dikkatini çeken genç isim, hem kimliği hem de yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu. Detayların paylaşılmaması merakı daha da arttırırken Vali Çiftçi'nin oğlunun kim olduğu ve ne yaptığı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlunun paylaşımları nedir? Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu kim, ne yaptı? İşte, sosyal medyada çok konuşulan olayın detayları…

ERZURUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN OĞLU NE YAPTI?

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla son günlerde geniş yankı uyandırdı. Çakarlı araçları içeren mizahi videoları ve kullandığı ifadeler, kısa sürede sosyal medyada tepki topladı ve kamuoyunun dikkatini üzerine çekti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu ne yaptı

Tarık Çiftçi, paylaştığı videolarda "Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım" gibi ifadeler kullanırken, polis emojileriyle süslediği içerikleri mizah unsuru olarak sundu. Bir başka videoda ise cüzdanını açarak İçişleri Bakanlığı'na ait Mülki İdare Amiri kimliğini ve silah ruhsatını gösterdi. Bu görüntüler, sosyal medyada geniş kesimlerce eleştirilince Tarık Çiftçi söz konusu videoları hesabından kaldırmak zorunda kaldı.

Tepkilerin artması üzerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, 18 yaşındaki oğlunun valiliğe ait kapalı garajda çektiği videoyu kendi sosyal medya hesabından izinsiz olarak paylaştığını belirtti. Oğlunun davranışını tasvip etmediğini vurgulayan Vali Çiftçi, Erzurum halkından ve tüm milletimizden özür dilediğini ifade etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu sosyal medya

Vali Çiftçi ayrıca, bu olay üzerinden şahsına ve ailesine yönelik sosyal medya linci başlatıldığını, yaşananların kendisini ve hükümeti itibarsızlaştırma çabasına dönüştüğünü savundu. Tüm bu gelişmeler, kamuoyunda büyük merak ve tartışma yaratarak sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

ERZURUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN OĞLU KİMDİR?

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu, son günlerde sosyal medyada yaptığı TikTok paylaşımlarıyla gündeme gelen Tarık Çiftçi'dir. Özellikle çakarlı araçlarla ilgili mizahi videoları ve devlet kimlik belgelerini gösterdiği içerikler, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, kim olduğu ve hangi yetkilerle bu içerikleri paylaştığı merak konusu olmuştur.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu kimdir

18 yaşında olduğu belirtilen Tarık Çiftçi, resmi bir görevi olmamasına rağmen valiliğe ait araçların yer aldığı videolar paylaşmış, bu durum sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmiştir. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamayla oğlunun valilik garajında çektiği görüntüleri kendi izni olmadan paylaştığını ve bu durumdan dolayı üzgün olduğunu belirtmiş; kamuoyundan özür dilemiştir.

Tarık Çiftçi hakkında resmi bir görev ya da kamu pozisyonu bulunmamaktadır. Ancak paylaşımları nedeniyle kimliği, sosyal medya ve haber platformlarında yoğun şekilde araştırılmaktadır.