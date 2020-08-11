Erzurum Valisi Memiş'ten, "Risk görürsek özel okulların açılmasını erteleyeceğiz" açıklaması
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Erzurum Valisi Memiş'ten, "Risk görürsek özel okulların açılmasını erteleyeceğiz" açıklaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentteki özel okulların açılıp açılmamasına ilişkin, "Eğitim-öğretim hayatının başlaması gerekiyor.

Erzurum Valisi Memiş'ten,
11.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:36

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentteki özel okulların açılıp açılmamasına ilişkin, "Eğitim-öğretim hayatının başlaması gerekiyor. Bizler tedbirleri alıp kontrolleri yaptığımıza inanırsak, 'açabilirsiniz' diyeceğiz ama risk görürsek bunu erteleyeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Erzurum'da pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim yapıldı.

Vali Okay Memiş, Emniyet Müdürü Mehmet Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katılımıyla başta Cumhuriyet Caddesi olmak üzere kentin çeşitli yerleri denetlendi.

İş yerlerini tek tek gezerek yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgını ile mücadelede başarılı olmak için uyulması gereken kuralları anlatan Memiş, uyan vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine teşekkür etti.

Vali Memiş, Hastaneler Caddesi'ndeki denetimde gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde Erzurum'da nisan ayından itibaren maske takmanın zorunlu olduğunu hatırlattı.

Düğün salonları habersiz denetlenecek

Vaka artışları yaşandığına işaret eden Memiş, şöyle konuştu:

"Düğün salonlarına yönelik habersiz denetimler gerçekleştirilmeye başlanacak. Maskeyi takıp, sosyal mesafe kuralına ve hijyen kurallarına uyacağız. Bu mücadeleyi yeniden hep beraber yürüteceğiz.

Kurallara uyan bütün 'dadaş' kardeşlerime ve vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Denetimlerde kurallara uymaya devam etmemiz gerektiğini söylüyoruz. Riskin büyük olduğunu eğer kurallara dikkat etmezsek ölüm vakaların yaşandığını ve yaşanabileceğini ifade etmek istiyoruz. Bu işin yaşlısı, genci yok. Virüs dikkat etmeyen herkese bulaşıyor."

Memiş, salgında bir kişinin kurallara uymaması halinde, toplumun tamamının etkilendiğini vurguladı.

Salgınla mücadelede başarının toplumsal farkındalıkla olacağını belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Valilik olarak özel okulların ne zaman açılacağı konusunda değerlendirme yapacağız. Mutlaka özel okullar yüzde yüz açılacak diyemeyiz. Pandeminin durumuna göre hareket edeceğiz. Özel okulların durumunu da anlıyoruz. Arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Ona göre karar vereceğiz. Teneffüsü var, yemeği var, servisi var. Bir öğrencinin virüs kapması demek, 300 kişilik okulun 300'üne yayılması demek. Onlardan da evlere bulaşması demek. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Eğitim-öğretim hayatının başlaması gerekiyor. Bizler tedbirleri alıp kontrolleri yaptığımıza inanırsak, 'açabilirsiniz' diyeceğiz ama risk görürsek bunu erteleyeceğiz."

Kaynak: AA

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