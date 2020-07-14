Erzurum Valisi Memiş'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
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Erzurum Valisi Memiş'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzurum Valisi Memiş'ten
14.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:08

Erzurum Valisi Okay Memiş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, 15 Temmuz gecesi memleketin ufuklarını karartmaya azmetmiş ihanet çetesi karşısındaki cesur ve vatanperver tutumuyla tüm dünyaya örnek olan, vatanına, milletine, milli iradeye ve hukuk düzenine sahip çıkan milletin onurlu duruşunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

İstiklal Mücadelesi günlerinde olduğu gibi bugün de milletin başta vatanına, izzet ve haysiyetine sahip çıktığını anlatan Memiş, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik girişilen ihanet kalkışmasına karşı hiç tereddüt etmeden tankların önüne dahi yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını manevi değerlerimiz, devletimiz, milletimiz, istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi anmak, gazilerimizi yad etmek, bıraktıkları onurlu mirası gelecek nesillere aktarmak hepimiz için milli bir görevdir." ifadesini kullandı.

Memiş, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde yapılacak tüm programlarda sürecin milletin ve özellikle gelecek nesiller nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesinin büyük önem arz ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz karşıtı siyasal örgütlenmelere FETÖ, PKK gibi tüm terör odaklarına karşı en etkili mücadele, bu alanlarda milli birlik ve toplumsal çoğulculuk anlayışı ile hareket etmektir. 15 Temmuz gecesi halkımız bu dayanışmanın en onurlu ve en bariz örneğini göstererek, bu vatanın birlik ve beraberliğinin bozulamayacağını, vatanın parçalanamayacağını ve bölünemeyeceğini bir kez daha tüm şer odaklarına haykırmış ve topyekün bir fedakarlık ortaya koyarak gereken dersi vermiştir. 100 yıl önce İstiklal Mücadelemizin seyrini değiştiren Kuva-i Milliye ruhunu 15 Temmuzda da yaşatan, iç ve dış düşmanların hain emellerine karşı direnen, bağımsızlığımızı ve demokratik haklarımızı canı pahasına muhafaza eden ve 15 Temmuz Destanı'nı yazan her bir Türk yiğit evladı, halkımızın gönlünde mutena yerini almıştır."

Kaynak: AA

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