Erzurum Valisi Memiş, Muhtarlarla Buluştu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken ve Yakutiye ilçe muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Memiş başkanlığında Yakutiye ilçesindeki Tarihi Müceldili Konağı'nda düzenlenen toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Palandöken Kaymakamı Mehmet Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ilgili kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Burada konuşan Memiş, muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Erzurum'da kısa süre önce göreve başladığını anımsattı.

Toplantı vesilesiyle muhtarlar ile tanışma fırsatı bulduğunu aktaran Memiş, şöyle konuştu:

"Erzurum'u kalkındırmak, güzelleştirmek ve Erzurum'da yaşayan vatandaşlarımıza sizlerle hizmet etmek için buradayız. Köylerimiz bilinen en eski yerleşim birimlerimizdir. Köy idaresinin tarihi geçmişi 500 yıldan daha fazladır. Osmanlı döneminden beri devam eden bir yönetim sistemidir. Muhtarlık diğer özellikleri itibariyle de yerel yönetimler açısından demokrasinin en bariz, en önemli uygulama alanıdır. Köylerin temel altyapı hizmetlerinden sorumlu olan merciler büyükşehir belediyeleridir. "

Memiş, Erzurum'un Türkiye'nin alan itibariyle en geniş vilayetlerinden birisi olduğunu ve Büyükşehir Belediyesinin imkanları ölçüsünde bin 100 civarındaki köye hizmet verdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehirlerde, İl Özel İdaresi olduğu zamanlarda valilikler bu görevi yerine getiriyordu. Bugün burada Palandöken ve Yakutiye ilçe muhtarlarımızla bir aradayız. Güvenlik, asayiş haricinde eğitim, sağlık, turizm, gençlik ve spor gibi görevlerimiz devam ediyor. Ayrıca valilik olarak bir de koordinasyon görevimiz var. Kapımızın sizlere ardına kadar açık olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Buraya ağalık, paşalık yapmaya değil, hizmet etmeye geldik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman sizin yanınızda olacağımızı söylemek isterim."

Konuşmaların ardından muhtarlar taleplerini dile getirdi.