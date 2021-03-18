Son dakika haberi | Erzurum Valisi Memiş, koronavirüse yakalandı
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Son dakika haberi | Erzurum Valisi Memiş, koronavirüse yakalandı

18.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:39
Son dakika haberi | Erzurum Valisi Memiş, koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Erzurum Valisi Memiş, koronavirüse yakalandıERZURUM Valisi Okay Memiş'in dün yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Erzurum Valisi Memiş, koronavirüse yakalandı

ERZURUM Valisi Okay Memiş'in dün yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İlk doz aşısını 19 Şubat'ta olan, ikinci doz aşısını da 19 Mart'ta olmak için beklerken virüse yakalanan Vali Memiş'in, evinde karantinada olduğu bildirildi. 

Koronavirüse karşı ilk doz aşısını 19 Şubat günü merkez Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Hastanesi'nde olan Vali Okay Memiş, 27 gün sonra koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Vali Memiş, evinde karantinaya alındı. Vali Okay Memiş'ın, 19 Mart'ta ikinci doz aşısını yaptıracağı öğrenildi. 

İlk doz aşısını pandemi hastanesi olarak hizmet veren Mareşal Çakmak Hastanesi'nde olan Vali Memiş, "Öğretmen arkadaşlarla, polisle, jandarmayla, bir de konumum gereği her gün onlarca yüzlerce vatandaşla görüşmem oluyor. Şimdiye kadar bu virüse maruz kalmamıştık. 1 yıldır kendime çok dikkat ediyorum. Bugüne kadar korona kapmamıştım ama bugün hayırlı bir şey oldu. Aşıyla muhatap oldum. Bütün vatandaşlarımız umarım aşı konusunda duyarlılık gösterir. Aşılamaya yönelik biraz daha gayret göstermemiz lazım" açıklamasında bulunmuştu.

Vali Okay Memiş, hastalığı nedeniyle bugün hükümet konağından düzenlenen Devlet Övünç Madalyası tevcih törenine katılamadı.

Son dakika haberi | Erzurum Valisi Memiş, koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi | Erzurum Valisi Memiş, koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi | Erzurum Valisi Memiş, koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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