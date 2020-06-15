Erzurum Valisi Memiş depremden etkilenen mezralarda incelemelerde bulundu
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Erzurum Valisi Memiş depremden etkilenen mezralarda incelemelerde bulundu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin hasara neden olduğu Çat ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Erzurum Valisi Memiş depremden etkilenen mezralarda incelemelerde bulundu
15.06.2020 18:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:45

Erzurum Valisi Okay Memiş, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin hasara neden olduğu Çat ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Semih Okyar, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Şenocak ile birlikte depremin hasara yol açtığı Çat ilçe merkezi ve mezralarda inceleme yapan Vali Okay Memiş, vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbirin alındığını belirtti. Çat Hükümet konağı önünde oluşturulan kriz merkezinde de incelemelerde bulunan Vali Memiş, vatandaşların taleplerini dinledi. Beraberindeki heyetle daha sonra Darabi ve Karaca mezralarını ziyaret eden Vali Memiş, depremde hasar gören evleri inceledi. Yolda Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile karşılaşan Vali Memiş, Vali Ekici ile değerlendirmede bulundu. Vali Memiş, son olarak Çat ilçesindeki Has Jandarma Karakolunu ziyaret etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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