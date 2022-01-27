Erzurum Valisi Memiş, çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi - Haberler
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Erzurum Valisi Memiş, çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi

AA, İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Erzurum Valisi Okay Memiş'in açıklaması Bölgeden detaylar ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan ilçesindeki bir mezrada çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş'in açıklaması

Bölgeden detaylar ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan ilçesindeki bir mezrada çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Erzurum Valisi Memiş, çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi

Erzurum Valisi Memiş, çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi

Erzurum Valisi Memiş, çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Haber

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