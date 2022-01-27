Erzurum Valisi Memiş, çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi
AA, İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Erzurum Valisi Okay Memiş'in açıklaması Bölgeden detaylar ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan ilçesindeki bir mezrada çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş'in açıklaması
Bölgeden detaylar ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan ilçesindeki bir mezrada çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.