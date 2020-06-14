Erzurum Valisi Memiş, Bingöl depreminden etkilenen Çat ilçesini ziyaret etti Açıklaması
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Erzurum Valisi Memiş, Bingöl depreminden etkilenen Çat ilçesini ziyaret etti Açıklaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremden etkilenen bölgelere ilişkin, "Ekiplerimiz şu an bölgede mahalleleri tek tek incelemeye devam ediyor.

Erzurum Valisi Memiş, Bingöl depreminden etkilenen Çat ilçesini ziyaret etti Açıklaması
14.06.2020 20:59 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:36

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremden etkilenen bölgelere ilişkin, "Ekiplerimiz şu an bölgede mahalleleri tek tek incelemeye devam ediyor. Çalışmalar sabaha kadar aralıksız sürecek. Devlet olarak ilk etapta göçük altında kalan vatandaşımızın olup olmadığını tespit etmek istedik. Allah'a şükür can kaybımız yok." dedi.

Karlova ilçesine sınır olan Erzurum'un Çat ilçesini ziyaret eden Vali Memiş, depremle ilgili son gelişmeler hakkında İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Selahaddin Karslı ve Kaymakam Tevfik Kumbasar'dan bilgi aldı.

Vali Memiş, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremin Erzurum merkez ve ilçelerinde de hissedildiğini anımsattı.

Depremin ardından kısa sürede Çat ilçesindeki hasar meydana gelen mahallelerde AFAD, 112 Acil Servis, jandarma, emniyet ve Kızılay ekiplerinin çalışma başlattığını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Erzurum merkezde herhangi bir olumsuzluk beklemiyorduk. Fakat Karlıoava ilçesine yakın ilçelerimizde olumsuz bir durum olup olmadığını ekiplerimiz anında araştırmaya başladı. Çat ilçesine bağlı Köseler, Karabey, Soğukpınar, Söbe Çayırı, Mollaömer mahalleleri, Darabi mezrası ile Tekman ilçesine bağlı Yuvaklı Mahallesi ve Yemişli mezralarındaki bazı evlerin duvarlarında hafif şekilde çatlaklar oluştuğu tespit edildi."

Memiş, deprem anında Çat ilçesindeki mahallelerden birinde duvardan düşen taş başına isabet eden bir vatandaşın hafif yaralandığını belirtti.

İlçede evleri hasar gören vatandaşların barınmalarını sağlamak için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz şu an bölgede mahalleleri tek tek incelemeye devam ediyor. Çalışmalar sabaha kadar aralıksız sürecek. Devlet olarak ilk etapta göçük altında kalan vatandaşımızın olup olmadığını tespit etmek istedik. Allah'a şükür can kaybımız yok. Depremin üssü olan Karlıova'ya Erzurum AFAD'dan 34 kişilik toplam 8 ekibimiz gönderildi. 100 çadır Erzurum'da hazır olarak bekletiliyor ve ihtiyaç anında bölgeye gönderilecek. Kızılay Erzurum Bölge ekibimiz ayrıca şu an Karlıova'da 500 vatandaşımıza kumanya dağıtmaya hazır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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