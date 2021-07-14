Erzurum Valisi Memiş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
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Erzurum Valisi Memiş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Erzurum Valisi Memiş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Erzurum Valisi Okay Memiş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, binlerce yıllık tarihinde sayısız savaşları, felaketleri ve zor dönemleri geride bırakan Türk milletinin, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) devlet ve millete pervasızca saldırısına şahit olduğunu belirtti.

Milletin, 15 Temmuz 2016 gecesi memleketin bütün ufuklarını karartmaya azmetmiş, bir ihanet çetesi karşısındaki vakur, cesur ve vatanperver tutumuyla tüm dünyaya örnek olduğunu, vatanına, milletine, milli iradeye ve hukuk düzenine sahip çıktığını dile getiren Memiş, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz, onurlu duruşunun her türlü takdirin üzerinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Dün, İstiklal Mücadelesi günlerinde olduğu gibi, bugün de milletimizin başta vatanına, izzet ve haysiyetine sahip çıkması ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik girişilen ihanet kalkışmasına karşı hiç tereddüt etmeden tankların önüne dahi yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını manevi değerlerimiz, devletimiz, milletimiz, istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi anmak, gazilerimizi yad etmek, bıraktıkları onurlu mirası gelecek nesillere aktarmak hepimiz için milli bir görevdir."

Memiş, 15 Temmuz darbe girişimi dolayısıyla tüm yurtta gerçekleştirilecek programların yerine getirilmesi, yapılacak olan tüm programlarda 15 Temmuz sürecinin millet ve özellikle gelecek nesiller nezdinde, ortak bir bilince dönüştürülmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, "Allah'a şükürler olsun ki 15 Temmuz'da yüce Türk milleti bu menfur kalkışmayı boşa çıkararak, hain emeller peşinde koşanların kötü niyetlerini gözünü dahi kırpmadan, canını ortaya koyarak bertaraf etmiştir." ifadesini kullandı.

15 Temmuz gecesinde halkın bu dayanışmanın en onurlu ve en bariz örneğini gösterdiğini dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Milletimiz, bu vatanın birlik ve beraberliğinin bozulamayacağını, vatanın parçalanamayacağını ve bölünemeyeceğini bir kez daha tüm şer odaklarına haykırmış ve topyekun bir fedakarlık ortaya koyarak gereken dersi vermiştir. 102 yıl önce İstiklal mücadelemizin seyrini değiştiren Kuvayı Milliye ruhunu 15 Temmuz'da da yaşatan, iç ve dış düşmanların hain emellerine karşı direnen, bağımsızlığımızı ve demokratik haklarımızı canı pahasına muhafaza eden ve 15 Temmuz Destanı'nı yazan her bir yiğit Türk evladı, halkımızın gönlünde mutena yerini almıştır. Bu hain ve menfur girişimi bertaraf ederek, Türkiye'nin kaderini değiştiren ve demokrasiye karşı yapılan darbeye direnerek, bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan, şanlı tarihimize bir kahramanlık sayfası daha katan 251 şehidimizi rahmetle anıyor, 2500'e yakın gazimize de sıhhat ve afiyetler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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