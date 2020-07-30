Erzurum Valisi Günlük koronavirüs vaka sayısı 200'e kadar çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum Valisi Günlük koronavirüs vaka sayısı 200'e kadar çıktı

Erzurum Valisi: Günlük koronavirüs vaka sayısı 200'e kadar çıktıERZURUM'da, normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış, tedirginliğe neden oldu.

Erzurum Valisi Günlük koronavirüs vaka sayısı 200'e kadar çıktı
30.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:48

Erzurum Valisi: Günlük koronavirüs vaka sayısı 200'e kadar çıktı

ERZURUM'da, normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış, tedirginliğe neden oldu. Vali Okay Memiş, bunun sebebini cenaze ve düğünler olarak değerlendirirken, 40-50 bandından 200'e çıkan vaka sayısını düşürmek için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Koronavirüsle mücadelede en başarılı illerden biri olan Erzurum'da son 10 günde vaka sayılarındaki yükseliş sürüyor. Polis ekipleri, cadde ve kapalı mekanlarda maske kullanımı konusunda vatandaşları uyarıyor. Vaka sayılarındaki en büyük artışın nedeni ise düğünler ve taziye ziyaretleri olarak gösteriliyor. Salgın nedeniyle, son verilere göre kent genelinde bugüne kadar toplam 2511 vaka tespit edilirken, bunlardan 2300'ü iyileşti, 32'si ise hayatını kaybetti.

Pandemi sürecini çok iyi yönettiklerini söyleyen Vali Okay Memiş, artışa neden olan düğün salonu sahipleri ile toplantı yaptıklarını bildirdi. Vali Memiş, "Pandemi sürecini Erzurum olarak çok iyi yönettik. Hala daha iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Yeni normale geçişten önce 40-50 bandındaydık. Yeni normale geçtikten sonra biraz vakalarda artış oldu. Bunu kabul etmemiz lazım. İlk artışı büyükşehirlerden hemşerilerimizin gelmesiyle ilçelerimizde yaşadık. İl merkezinde çok fazla bulaş yoktu. Günlük vaka sayıları 1-2 civarındaydı. İlçelerimizde artış vardı. Şu an biraz daha tersine durum var. İl merkezinde vaka sayılarında artış olduğunu gözlemliyoruz. İlçelerimiz kontrol altında diyebiliriz. Yoğun bakımda yatan hasta sayımız çok yüksek değil. 5-10 vatandaşımız yoğun bakımda oluyor. Entübe hasta sayımızda da çok ciddi bir artış yok. Günlük pozitif vaka sayılarında artış olduğunu gözlemliyoruz. 'Peki, bu artış neden oldu?' diye baktığımızda daha çok insanların toplu halde bulunduğu yerlerde vaka sayılarının artmış olduğunu tespit ettik. Cenazeler, definler açık havada olduğu için daha kontrol altında. Ama taziyeler kapalı alanda yapılıyor. Bir de düğünler. Düğün sezonu açıldı biliyorsunuz. Düğün salonu sahipleriyle bir toplantı yaptık. Tabi ki istihdam yaratıyorlar, vatandaşlarımızın da ihtiyacı olan bir sektör. Bununla birlikte gözlemlediğimiz kadarıyla kurallara çok fazla riayet edilmediği durumlarla karşı karşıya kaldık. Bunlara ilişkin bir ikaz anlamında toplantıydı. Daha sert, açıkçası çok istemiyoruz ama cezai işlemleri de uygulayacağız" diye konuştu.

Vatandaşların genel olarak maske kuralına uyduğunu, bazı vatandaşların çok duyarlı ama bazılarının ise çok umursamaz tavır içinde olduğuna değinen Memiş şöyle devam etti:

"Herkes o kadar çok titiz ki en ufak bir şeyde bizi de eleştiriyorlar. 'Neden ceza yazmıyorsunuz vali bey?' diye. Bu kuralları uygularken çok dikkat etmelisiniz. Disiplinli uygulamalısınız. Vatandaş da sıkboğaz edilerek uygulanmaz. Filyasyon ekibi haricinde en az 50 ayrı grup oluşturduk. Her birinde polislerin olduğu grup bin 500 aileyi kontrol ediyor. Bir de şunu fark ettik. Pozitif vakalar var. Filyasyon ekibimiz pozitif vakaları tespit ediyor. Fakat hiçbir semptomatik belirtisi yok. Hekimler diyor ki; 'Bunların hastanede yatmasına gerek yok.' Bu insanların karantinaya uymadığını tespit ettik. Bunun üstüne daha da çok gideceğiz. Bu insanlar evlerinde kalmazlarsa belki de onları yurda yerleştireceğiz. Biz bu karantinaya uygulamak zorundayız. Çünkü bulaşı bir de böyle bu tür vatandaşlarımız oluyor. Bugün bana not geldi. 100 küsür vakadan, 13 vatandaşımızın evinde olmadığını tespit ettik. Onlara işlem yapıyoruz. İkaz ettik ve işlem yapacağız. Vakaları 100 altına indirmeyi düşünüyoruz yine yeniden hep beraber yapacağız. Sadece benim söylememle olmaz. Bu virüsün şakası yok. Vali tanımıyor, protokol dinlemiyor, zengin fakir ayrımı yok. Kurallara kim uymazsa onu enfekte ediyor. Herkesin duyarlı davranması lazım ama hayatımıza da devam edeceğiz."

Bir sağlık çalışanı ise maske takmayan ve kurallara uymayanları, "Sadece Erzurum'da değil Türkiye genelinde rahatlıktan dolayı bir yükselme var. Hayatlarıyla kumar oynamasınlar, herkes kurallara uysun. Gelecek nesillere iyi bir Türkiye bırakmak için elimizden geleni yapmak devlete yardımcı olmamız gerek" diyerek uyardı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Magazin
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Dünya
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Güncel
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi Dünya
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Politika
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı
Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın Meclis'te yaşadıklarını anlattı
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın Meclis'te yaşadıklarını anlattı
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Vladimir Putin Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor İrfan Buz Mehmet Topal Ali Palabıyık Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Karar Bayram Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Erzurum Valisi Günlük koronavirüs vaka sayısı 200'e kadar çıktı - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 09:49:35. #1.14#
title