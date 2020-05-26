Erzurum Valiliğinden "Memiş'in açıklamaları bağlamından kopartıldı" açıklaması Açıklaması Erzurum Valisi Okay Memiş'in kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin açıklamasının bazı basın yayın organları ile sosyal medyada bağlamından kopartılarak kamuoyuna aktarıldığı belirtilerek, Memiş'in açıklamasının tamamen Kovid-19 ile mücadeleye yönelik olduğu bildirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin açıklamasının bazı basın yayın organları ile sosyal medyada bağlamından kopartılarak kamuoyuna aktarıldığı belirtilerek, Memiş'in açıklamasının tamamen Kovid-19 ile mücadeleye yönelik olduğu bildirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, serhat şehri Kars ile ilgili olarak "Erzurum Valisi Okay Memiş, Karslıları üzdü" yönünde çıkan haberler üzerine bir basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Vali Memiş'in, 22 Mayıs 2020 Cuma günü düzenlenen İl Pandemi Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptığı anlatılan açıklamada, Memiş'in açıklamasında Erzurum'daki Kovid-19 vaka sayısındaki artışla ilgili bilgilendirme yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Memiş'in gazetecilere yaptığı bu açıklamanın çarpıtılarak kamuoyuna aktarıldığı belirtilerek, şu ifadelere ver verildi:

"Valimiz Okay Memiş, toplantıda yaptığı açıklamada 'Kars ilimizin bir köyünden Horasan ilçemize bağlı Kırkgözeler Mahallesi'ne gelen bir vatandaşımız Kovid-19 taşıyıcısı olduğu için mahallemiz karantina altına alınmıştır.' ifadesini kullanmıştır. Ancak Memiş'in bu açıklamaları bazı basın-yayın organları ve sosyal medya kullanıcılarınca bağlamından kopartılarak 'Kars'ı bir köy gibi nitelendirdiği' yönünde mesnetsiz yorumlarla kamuoyuna aktarılmıştır. Yapılan açıklama tamamen Kovid-19 ile mücadeleye yönelik olup bu konu 81 ilimizin tamamını ilgilendirmektedir."

Kaynak: AA