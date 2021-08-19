Erzurum Valiliği'nde 'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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Erzurum Valiliği'nde 'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Erzurum Valiliği'nde 'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde ülke genelinde başlatılan, 'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı Erzurum Valiliği'nde düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde ülke genelinde başlatılan, 'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı Erzurum Valiliği'nde düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında Erzurum Valiliği'nde düzenlenen toplantıya Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "İspir'in Çamlıkale köyünde ki HES inşaatında bir işçi maalesef içeride kaldı. Yaklaşık 400 metrelik tünelde çok büyük riskler alarak ulaşmaya çalışıyoruz. Ekiplerimizle tüneli boşaltıyoruz, tünelin içi sel ve balçıkla dolu. Biz boşaltmaya çalışırken geçen günlerde yeni bir sel geldi. yeniden o tünel doldu. Tünelde çalışan insanları ve ekipler tünelde arama çalışmalarına devam ediyor. Tünelde çalışan arkadaşlarımıza telsizle haber veriyoruz çıkın sel geliyor diye, onlar hemen çıkıyor sonra tüneli tekrar sel basıyor. Şimdi o arkadaşımızı arama çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

Türkiye genelinde bir yardımlaşma seferberliği 'Bende Varım' adı altında bir kampanya başlatıldığını ifade eden Vali Memiş, "Bizde Erzurum olarak ne yapabiliriz konusu ile ilgili toplantı düzenledik. AFAD üzerinden afet bölgesindeki kardeşlerimize yardım etmeyi düşünüyoruz. Zaten 2,5 yıldır pandemi süreciyle uğraşıyoruz. Esnafımız, vatandaşımız zor zamanlardan geçiyor. Bizim de hedefimiz o bölgede ki kardeşlerimize yardımcı olmak. Bu konuda Erzurum zaten kendisini ispat etmiş bir şehir. Zor şartlara rağmen bir çok kurumumuzla bu tür organizasyonla yardımcı olduğumuzun da bilincindeyim. Bende bu organizasyonun içerisinde olacağım bütçemden bir miktar ayırarak. Erzurum olarak en az 10 milyon liraya yakın bir rakam var. Bu yardımı ilimizi öne çıkaracak şekilde yapmamız lazım. 81 il bu konuda yarış içerisinde olması, hayırlı yarışta bereket vardır" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum Valiliği'nde 'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Erzurum Valiliği'nde 'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Erzurum Valiliği'nde 'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Erzurum Valiliği'nde 'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Erzurum Valiliği'nde 'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Erzurum Valiliği'nde 'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Erzurum Valiliği'nde 'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Haberler
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