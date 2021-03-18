Erzurum Vali Yardımcısı Büyüker Cezayla değil rehberlikle süreci devam ettiriyoruz

Erzurum Vali Yardımcısı Büyüker: Cezayla değil rehberlikle süreci devam ettiriyoruz

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' genelgesi kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Erzurum'da da koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Salgınla mücadelede başlatılan denetimlere polis ekipleri ile birlikte katılan Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, "Ceza keserek değil rehberlik ederek bu süreci devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Erzurum'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker'in de katılımıyla gerçekleştirilen denetimde restoran, kafe ve toplu taşıma araçlarında kontroller yapıldı. Merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerlerini denetleyen Büyüker, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı yaptı. Denetimde ekipler, işletmelerde tedbirlere uyulup, uyulmadığı kontrol edildi.

DENETİMLER HAFTA BOYU SÜRECEK

'Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' kapsamında denetimlerin 1 hafta boyunca süreceğini açıklayan Vali Yardımcısı Büyüker, "İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelge doğrultusunda 1 hafta boyunca lokantalardan otellere, kıraathanelerden kafeteryalara, her gün belirli bir alan olmak üzere denetlemelere devam edeceğiz. Pandeminin başından beri şehrimizde ceza keserek değil rehberlik ederek bu süreci götürmeye çalışıyoruz. Erzurum'da pandemi sürecinin başlangıcından bu yana halkımızın çoğu iş yerlerinde ve dışarıda maske kurallarına uydu. Artık 'yerinde karar' uygulamasıyla normalleşme sürecinin başladığı şehirlerde renkler halkın elinde. Önceki süreçte kısıtlamalara hükümet karar verirken bu süreçte bu değişimler halkın inisiyatifine bağlı. Biz esnaf için de bu süreçte ilerlemeyi isteriz. Esnafın maddi manevi yanında olmaya çalışıyoruz. Bugün de birçok işletmeyi denetledik. Öncelikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına dikkat ettik. Vatandaşlarımızın da bu noktada duyarlı olması gerekiyor. Özellikle kalabalık işletmelerden biraz daha ne uzak durmalarını özellikle rica ediyorum. İnsan yoğunluğu kendi sağlıkları için risk oluşturuyor. Tek tek herkesi uyarıyoruz" dedi.

'ESNAFTAN HALKA İŞ BİRLİĞİ' VURGUSU

Tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulanarak, ihbarların da önemine vurgu yapan Büyüker, "Alınan tüm bilgiler emniyet teşkilatımızda değerlendiriliyor. Denetim ekiplerimiz her zaman sahada. Bazen yapılan ihlaller gözden kaçabilir. Bu anlamda işletme sahiplerinin, çalışanların, halkın iş birliği bizim için çok önemli. Çünkü bu süreci biz ancak birlikte aşabiliriz. Çünkü sadece bir kişinin kendini düşünmesi, kendi sağlığını koruması bir şey anlam ifade etmiyor. Belki virüsün bize verdiği en büyük derslerden biri insanların kendi bencilliğini kırması oldu. Kendimi düşünmem beni korumuyor. Sizin kendinizi düşünmeniz de beni korumuyor. Tarafların karşılıklı hareket etmesi gerekiyor. Erzurum halkının duyarlı davranışlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı