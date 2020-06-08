Erzurum Uzundere Barajı milli ekonomiye her yıl 1 trilyonluk değer katacak
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Erzurum Uzundere Barajı milli ekonomiye her yıl 1 trilyonluk değer katacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum iline yaptığı yatırımlarla Erzurum'un mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Erzurum Uzundere Barajı milli ekonomiye her yıl 1 trilyonluk değer katacak
08.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:56

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum iline yaptığı yatırımlarla Erzurum'un mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Erzurum ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Erzurum ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır" dedi.

"Bölge insanına ek gelir sağlanacak"

Dadaşlar diyarı Erzurum'un Uzundere Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Çalışmaları devam eden Uzundere Barajının tamamlanması ile 1.270 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağının altını çizerek, temelden 42 metre yüksekliğinde olan Uzundere barajımız 259 bin m3 su biriktirme hacmine sahiptir. Uzundere Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1.326.000,00 TL gelir artışı sağlanması hedeflendiğini söyledi. İş kapsamında relökasyon Yolu tüneli, enjeksiyon tünelleri, kret ulaşım yolu tüneli, enerji nakil hattı deplasmanı, Uzundere içmesuyu deplasmanı, enjeksiyon tüneli beton kaplaması, enjeksiyon tüneli ulaşım yolu tamamlandı. Dolusavak imalatı, gövde imalatı, su alma yapısı, derivasyon. vana odası, vana odasına bağlı cebri boru, tersip bendi ve su alma yapısı yapılacaktır" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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