: Erzurum uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates

26.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:44

Uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates

Erzurum'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates oldu. Sobayla ısınan kıraathane ve kahvelerde patates közleyen vatandaşlar, nostalji yaşadıklarını söyledi.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Erzurum'da gecelerin en büyük eğlencesi olan patates közlemesi, sobalı evlerin yerini kalorifler ve doğalgazlı binalar almasıyla unutuldu. Evlerde artık yapılmayan patates közlemesi kent merkezinde bulunan kıraathane ve kahvelerde yapılmaya başladı. Merkez Yakutiye İlçesi Yoncalık semtindeki Temlli Kıraathanesi, patates közlemesi yapılan yerlerden biri. Özel yapılan sobası saat 17.00'de yanmaya başlayan kıraathanede vatandaşlar yanlarında getirdikleri patatesleri fırına diziyor. 3 ayrı bölmesi bulunan sobaya konulan patateslerin pişip pişmedklerini kontrol etmek ise işletme sahibi Şener Temelli'ye ait. Kıraathanenin bir kültür merkezi gibi hizmet verdiğini belirten Şener Temelli, vatandaşların patates közlemesinden para almadıklarını söyledi.

Yanlarında getirdikleri patatesleri sobanın fırınına dizen vatandaşlar, pişene kadar kıraathanede ya kitap okuyor ya da oyun oynuyor. Uzun kış gecelerinde patates közlemesinin vazgeçilmez olduğunu belirten vatandaşlar, Eskiden evlerde sobalarda patates közlemesi yapılıyordu. Ancak yükselen apartmanlar, kalorifer ve doğalgazla ısınma sebebiyle evlerde bu alışkanlık unutuldu. Biz de burada patates közleyerek nostalji yaşıyoruz dedi.

Kaynak: DHA

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