ERZURUM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PROJELERİYLE YARIŞTI

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2019 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum'da yapıldı. Doğu ve Güneydoğu'daki 26 üniversiteden öğrenciler dikkat çeken projelerini sergiledi. TÜBİTAK Yarışmaları Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman, jüri tarafından değerlendirilen 274 projeden 107'sinin sergiye davet edildiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nin ev sahipliği yaptığı '2019 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışması Sergisi'ne 26 üniversiteden öğrenciler çalışmalarıyla katıldı. Akıllı şehirler ve ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, enerji ve çevre, gıda ve tarım, makine imalatı ve otomotiv, sağlık, savunma, uzay ve havacılık ile sosyal yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında yapılan yarışma ve sergide 95 proje yeraldı. Fakültenin Yoncalık Kampüsü'ndeki sergide öğrenciler hem projelerini tanıttı hem de Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerden oluşah jüriden en iyi puan almanın mücadelesini verdi.

TÜBİTAK Yarışmaları Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman, öğrencilerin sorunlara bilimsel çözümler üretme becedilerini geliştirmelerini amaçlayan 2019 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın kademeli olarak yapıldığını bildirdi. Karaduman, Doğu ve Güneydoğu'daki 26 üniversiteden öğrencilerin hazırladığı 274 projenin uzman jüriler tarafından değerlendirildiğini ve 107 çalışmanın Erzurum'daki sergiye davet edildiğini söyledi. 12 proje sahibi öğrencinin sergiye katılmadığı bilgisini veren Karaduman, 95 çalışmayı da jüri üyeleri tarafından incelendiği bilgisini verdi. Değerlendirme sonucunda 9 kategoride ilk üçün belirleneceğini anlatan Karaduman, birinci olan projelerin 17-22 Eylül'de İstanbul'ın ev sahipliği yapacağı Teknofest'te final yarışmasına katılacağını ifade etti.

PROJELERİYLE DİKKAT ÇEKTİLER

Birbirinden ilginç çalışmaların yeraldığı sergiye Elazığ Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden katılan Muhammed Ali Kızıltaş, otoyollarda hız kesici şeritler yerine kurulacak sistemle elektrik üretmeyi planlayan projesiyle katıldı. Kızıltaş, projeyle Türkiye'nin yenilenebilir bir enerji kaynağına kavuşacağını bildirdi.

Beyin sinyalleri ile robotu kontrol etmeyi başaran Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ahmet Yasin Özdemir, tasarladıkları projeyle robotun otizmli çocukların eğitiminde kullanılabileceğini söyledi. İnsanın yaşadığı duyguları robotun da hissetmesini sağlayan çalışmada başarılı sonuçlar aldıklarını anlatan Özdemir, tasarladığı robotun karşısındaki insanın duygusuna göre hareket edebildiğini kaydetti.

Türkiyen'in son günlerde gündeminde yeralan sıfır atık projesini dikkate alarak yapay zeka temelli katı atık ayrıştırma tesisi yapan Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri Engin Ülger ve Yunus Emre Aydın, çalışmalarıyla sergide dikkat çekti. Ülger, protitipi yaptıkları tesisle atılan atığın cinsine göre ayrılan bölümlere gittiğini anlattı.

Kaynak: DHA