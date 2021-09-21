Erzurum'un yaban hayatını ormana kurduğu fotokapanla görüntüledi - Haberler
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Erzurum'un yaban hayatını ormana kurduğu fotokapanla görüntüledi

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | Güncel

Erzurum'un yaban hayatını ormana kurduğu fotokapanla görüntüledi Erzurum'da bir vatandaş, ormana yerleştirdiği fotokapanla kentin yaban hayatını görüntüledi.

Erzurum'un yaban hayatını ormana kurduğu fotokapanla görüntüledi

ERZURUM - Erzurum'da bir vatandaş, ormana yerleştirdiği fotokapanla kentin yaban hayatını görüntüledi.

Erzurum'un Olur ilçesinde Ercan Polat isimli bir vatandaşın ormana yerleştirdiği fotokapana kentin yaban hayatı yansıyor. Doğadaki hayvanları beslemek amacıyla ormanda bulunan bir ağaca yiyecek asan Polat, beslenmeye gelen yabani hayvanları da yakın bir yere kurduğu fotokapanla kaydediyor. Polat'ın ağaca astığı besinlerden karnını doyurmak için oraya gelen bir ayı ve karganın görüntüleri belgeselleri aratmıyor.

Erzurum'un yaban hayatını ormana kurduğu fotokapanla görüntüledi

Erzurum'un yaban hayatını ormana kurduğu fotokapanla görüntüledi

Erzurum'un yaban hayatını ormana kurduğu fotokapanla görüntüledi

Erzurum'un yaban hayatını ormana kurduğu fotokapanla görüntüledi
İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erzurum'un yaban hayatını ormana kurduğu fotokapanla görüntüledi - Haberler
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