Erzurum'un turizm altyapısına KUDAKA desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzurum'un turizm altyapısına KUDAKA desteği

22.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:55
Erzurum'un turizm altyapısına KUDAKA desteği

"Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan "Dağ Safarisi, İp Parkı, Yapay Çim kayağı/Erzurum Turizm Altyapısına Destek Projesi" ile "Erzurum Turizm Altyapısına Destek Kent Estetiği Projesi"...

"Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan "Dağ Safarisi, İp Parkı, Yapay Çim kayağı/Erzurum Turizm Altyapısına Destek Projesi" ile "Erzurum Turizm Altyapısına Destek Kent Estetiği Projesi" isimli projelerin sözleşmeleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından imzalandı.

Yılın 150 günü karla örtülü olması, 3200 metreye varan zirvesi, dünyadaki tüm kayak merkezleri arasında şehre en yakın merkez olma özelliği ile Türkiye'nin en önemli kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'nde turist sayısı ve çeşitliliğini artırma çalışmaları sürüyor. Bu çalışmaların devamı niteliğinde hazırlanan "Erzurum Turizm Altyapısına Destek Projesi" kapsamında dağ safarisi, ip parkı, yapay çim kayağı ekipman ve altyapı tesisleri oluşturularak hizmet çeşitliliğinin ve turizmin on iki aya yayılması hedefleniyor. Zengin tarihi geçmişi, iklimi ve coğrafi yapısı, termal su kaynakları ve gelişmiş sağlık altyapısı, yüksek rakımı nedeniyle sporcu kamplarına yönelik çok zengin bir potansiyele sahip Erzurum'un turizm kenti olmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda hazırlanan "Erzurum Turizm Altyapısına Destek Kent Estetiği Projesi" ile yürütülen fiziki iyileştirme çalışmalarının yanında ahşap cephe kaplama/sokak sağlamlaştırma çalışmalarında kullanılan ahşap malzemelerin imalatına yönelik kalite, karlılık ve kullanım ömrünü ve imalat hızını artırarak Erzurum'un turizm alt yapısına katkı sunulması hedefleniyor.

Toplam yatırım tutarı 8,4 milyon TL olan iki projeye, yaklaşık 5 milyon TL tutarında Ajans desteği sağlanması planlanıyor. - ERZURUM

Erzurum'un turizm altyapısına KUDAKA desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum'un turizm altyapısına KUDAKA desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 13:07:45. #1.14#
title