Erzurum'un turizm altyapısına KUDAKA desteği

"Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan "Dağ Safarisi, İp Parkı, Yapay Çim kayağı/Erzurum Turizm Altyapısına Destek Projesi" ile "Erzurum Turizm Altyapısına Destek Kent Estetiği Projesi"...

"Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan "Dağ Safarisi, İp Parkı, Yapay Çim kayağı/Erzurum Turizm Altyapısına Destek Projesi" ile "Erzurum Turizm Altyapısına Destek Kent Estetiği Projesi" isimli projelerin sözleşmeleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından imzalandı.

Yılın 150 günü karla örtülü olması, 3200 metreye varan zirvesi, dünyadaki tüm kayak merkezleri arasında şehre en yakın merkez olma özelliği ile Türkiye'nin en önemli kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'nde turist sayısı ve çeşitliliğini artırma çalışmaları sürüyor. Bu çalışmaların devamı niteliğinde hazırlanan "Erzurum Turizm Altyapısına Destek Projesi" kapsamında dağ safarisi, ip parkı, yapay çim kayağı ekipman ve altyapı tesisleri oluşturularak hizmet çeşitliliğinin ve turizmin on iki aya yayılması hedefleniyor. Zengin tarihi geçmişi, iklimi ve coğrafi yapısı, termal su kaynakları ve gelişmiş sağlık altyapısı, yüksek rakımı nedeniyle sporcu kamplarına yönelik çok zengin bir potansiyele sahip Erzurum'un turizm kenti olmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda hazırlanan "Erzurum Turizm Altyapısına Destek Kent Estetiği Projesi" ile yürütülen fiziki iyileştirme çalışmalarının yanında ahşap cephe kaplama/sokak sağlamlaştırma çalışmalarında kullanılan ahşap malzemelerin imalatına yönelik kalite, karlılık ve kullanım ömrünü ve imalat hızını artırarak Erzurum'un turizm alt yapısına katkı sunulması hedefleniyor.

Toplam yatırım tutarı 8,4 milyon TL olan iki projeye, yaklaşık 5 milyon TL tutarında Ajans desteği sağlanması planlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı