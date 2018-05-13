Erzurum'un Teşvik Payı Yüzde 58.1'e Çıktı

3 ilin yer aldığı bölgede Erzurum'un teşvikli yatırım payı mart ayında yüzde 50,üç aylık düzeyde yüzde 37,5, 2001-2018 sürecinde ise yüzde 58,12 oldu.

KUDAKA istatistik Bölgesinde bu yılın mart ayında 6 bölgesel, 2018 yılı ocak-mart ayları kapsamında 11 bölgesel, 5 genel toplam 16, 2001-2018 yılları arasında ise 178 bölgesel, 503 genel toplam 683 yatırım teşvik belgesi aldı. 3 ilin yer aldığı bölgede Erzurum'un teşvikli yatırım payı mart ayında yüzde 50,üç aylık düzeyde yüzde 37,5, 2001-2018 sürecinde ise yüzde 58,12 oldu.

KUDAKA MART AYI VE ERZURUM

KUDAKA istatistik Bölgesinde mart ayı düzeyinde 6 yatırım teşvik belgesi aldı. Teşvik belgeli yatırımlar için 87 milyon TL tutarında harcama kaydedilirken, yatırım istihdam kapasitesi ise 2 bin 223 kişi olarak bildirildi. Erzurum'da mart düzeyinde 3 bölgesel yatırım teşvik belgesi almış, 74 milyon TL harcamanın kaydedildiği yatırımlarda 2 bin 113 kişilik istihdam alanı oluşturulmuştu.

ÜÇ AYLIK DÖNEM

KUDAKA istatistik Bölgesinde 2018 yılının ilk üç ayında 11 bölgesel, 5 de genel ölçekte olarak toplam 16 yatırım teşvik kapsamına alındı. Bölgesel yatırımlar için 163, genel yatırımlar için 53 milyon, toplam 217 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 2 bin 414, genel yatırımlarda ise 6 kişilik istihdam alanı oluşturuldu.

2001-2018 SÜRECİ

Bölgede 2001-2018 yılları arasında 178 bölgesel, 503 de genel olmak üzere toplam 683 yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel yatırımlar için 2.0 milyar, genel kategorideki yatırımlar için 3.9 milyar, toplam 8.3 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 8 bin 604, genel yatırımlarda ise 6 bin 341 kişi iş edindi. - ERZURUM