Erzurum'un su böreği coğrafi işaretli ürün oldu
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Erzurum'un su böreği coğrafi işaretli ürün oldu

Erzurum Ticaret Borsasının Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru sonucu, kentin vazgeçilmez lezzetlerinden su böreğine "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi.

10.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:19

Erzurum Ticaret Borsasının Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru sonucu, kentin vazgeçilmez lezzetlerinden su böreğine "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, kentteki bir su böreği üretim yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin su böreğinin coğrafi işaretini alarak tescillediklerini söyledi.

Daha önce de kente özgü olan kadayıf dolması, civil ile göğermiş peynirlerinin tescillendiğini anımsatan Oral, şöyle konuştu:

"Erzurum'un su böreğinin bir standarda bağlanıp tescillenmesi, kentin ulusal pazarlara açılmasının da en büyük nedenlerinden biri olacak ve istihdamı arttıracak. Şu an bir su böreği üretim yerindeyiz. Burada 20-25 kişi çalışıyor. Biliyorsunuz, donmuş ürünlerde ülkemizde ve dünyada çok büyük bir pazar oluştu. Erzurum su böreğinin yapılarak dondurulup pazarlara sunulması hem Erzurum'un reklamı olacak hem de Erzurum'un istihdamına katkıda bulunacak, önemli bir tescil oldu."

Oral, tescilleme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, ilerleyen zamanlarda kentin kesme şekerinin, peynir helvasının ve pekmezli kadayıfının tescillenmesi için patent çalışmalarını en kısa sürede neticelendireceklerini dile getirdi.

Su böreğinin yapılışı ve özelliği hakkında bilgi veren Oral, "Erzurum su böreğinin diğer böreklerden ayıran özelliği, 12 kat yufka ve yine çoğrafi işaretli civil peyniriyle yapılması. Peynirimizin en öneli özelliği eriyebilen, soğuduktan sonra tekrardan ısıtıldığında bir bozulma olmamasıdır. Diğer özellikleri de bizim üreticimizin özelinde kalması daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Oral, daha sonra kentteki su böreği üreticilerine "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi"ni verdi.

Erzurum'un su böreği coğrafi işaretli ürün oldu

Kaynak: AA

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