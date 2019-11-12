Erzurum'un prestijli projesi hayata geçiyor

12.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:04

İnşaat sektöründe önemli projelere imza atan Eminevim Gayrimenkul Geliştirme, Erzurum'da inşaatı devam eden Kervansaray Yıldızkent projesinde sona yaklaşıyor. 300 dairelik Kervansaray Yıldızkent inşaatını inceleyen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, ara vermeden devam edilen projenin yaklaşık yüzde 70'inin tamamlandığını ve kısa bir zaman sonra yerleşimin başlayacağını söyledi.



Emin Grup şirketlerinden Eminevim Gayrimenkul Geliştirme, Erzurum'un en iddialı projelerinden biri olan Kervansaray Yıldızkent konut projesinin inşaatına ara vermeden devam ediyor. Farklı konsepti ile şehre değer katacak olan iddialı projenin son hazırlıklarını yerinde inceleyen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, 22 bin metrekare arsa alan üzerine kurulu ve 160 bin metrekare inşa alanına sahip projede sona yaklaştıklarını belirterek Erzurum'un merakla beklenen konut projesinin yaklaşık yüzde 70'inin tamamlandığını söyledi. Üstün, 6 bloktan oluşan 300 dairelik AVM konseptli projede satışların da başlandığını belirtti.



"İnşaatta yaşanan dalgalanmalara rağmen hız kesmedik"



Proje hakkında bilgiler paylaşan Emin Üstün,"Tamamlandığında şehrin en iddialısı olacak Kervansaray Yıldızkent konut projesi, sektörde yaşanan dalgalanmalara rağmen hız kesmeden inşaatına devam ettiğimiz bir proje. Erzurum'un merkezinde, şehrin en güzel noktasında yer alan projenin son hazırlıklarını ve incelemelerini mühendis arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Yaklaşık yüzde 70'i biten projenin kalan kısımlarını da tamamladıktan sonra açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Projede 108 adet 4+1, 108 adet 3+1, 48 adet 5+1 ve 36 adet 2+1 daireler yer alıyor. Ayrıca 32 adet dükkan ile ticari alan olarak kullanılabilir. Kapalı otopark, yüzme havuzları, fitness alanları ile zengin sosyal alanları da Kervansaray projesinin içinde bulunuyor. Şehre yakışan nitelikte, kentin merkezinde konut ve ticari ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanan projede satışlara başlandı ve yakın bir zamanda burada yaşam başlayacak" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA