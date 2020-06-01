Erzurum'un park ve bahçelerindeki banklarda "çiçekli sosyal mesafe" dönemi Erzurum'un Aziziye ilçesinde yer alan park ve bahçelerdeki banklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla çiçeklerle donatıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yer alan park ve bahçelerdeki banklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla çiçeklerle donatıldı.

Aziziye Belediyesi, ilçede Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kapalı iken uzun bir aradan sonra yeniden ziyarete açılan park ve bahçelerdeki bankları, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenledi.

Pilot olarak seçilen bazı alanlardaki düzenleme çerçevesinde bankların oturulan bölümünün ortasına çiçekler konulup kişilerin birbirine yaklaşması önlenerek sosyal mesafenin korunması sağlandı.

Vatandaşların sosyal mesafeyi bozmadan yeşillik alanlarda zaman geçirmesine imkan sunan ve bankların üzerini rengarenk çiçeklerle donatan belediye, böylece bir bankın üzerinde en fazla iki kişinin oturmasını sağlayacak.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uymasını sağlarken, bir yandan da çevreyi güzelleştirdiklerini aktardı.

Bankların ortasına iki yanı boş kalacak şekilde çiçekler koyduklarını anlatan Orhan, şöyle konuştu:

"Bu sayede vatandaşlar arasında sosyal mesafeler korunacak. Olur da yanlışlıkla sosyal mesafeyi unutursak veya bozarsak çiçekler hemen bize unuttuğumuz ve hatırlamamız gereken altın kuralı hatırlatacak. Uygulamayı cami bahçeleri ve park alanlarının bulunduğu yerlerdeki banklarda hayata geçirdik. Pilot bölge olarak ilk önce Vehbi Efendi Camisi bahçesinde uygulandı. Sonra tüm ilçeye yaymaya başladık. Banklarda üç veya daha fazla kişinin oturmasının önlenmesi için orta kısımlarına ahşap saksı içerisinde canlı çiçekler koyduk. Çiçekli sosyal mesafe uygulaması vatandaşlarında büyük ilgisini çekti."

Kaynak: AA