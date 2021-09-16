Erzurum'un kırsal turizm potansiyeli umut veriyor - Haberler
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Erzurum'un kırsal turizm potansiyeli umut veriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Erzurum'un kırsal turizm potansiyeli umut veriyor

Ankara ve İstanbul'dan bir grup akademisyen Erzurum'un ilçelerindeki tarihi ve turistik alanları ziyaret edip yerel kültür ve yaşam hakkında bilgiler aldı.

Ankara ve İstanbul'dan bir grup akademisyen Erzurum'un ilçelerindeki tarihi ve turistik alanları ziyaret edip yerel kültür ve yaşam hakkında bilgiler aldı.

Medam Turizm sahibi Abdulkadir Ergün'ün organize ettiği ve Atatürk Üniversitesi Beyin Cerrahi Bölüm Başkanı Hakan Hadi Kadıoğlu'nun eşlik ettiği kafile Erzurum Tabyaları başta olmak üzere Osmanlı-Rus Harbi Savaş Güzergahları ve şehitlikleri gezdiler.

Pasinler, Köprüköy, Tortum, Uzundere ardından Oltu'ya gelen kafileyi Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve Belediye Başkan Yardımcısı Baki Parlak karşıladı. Oltu Kalesini ziyaret eden grup panaromik manzara eşliğinde Oltu hakkında yapılan detaylı bilgilendirme ardından Selçuklu Hamamı ve Oltu Rus Kilisesini ziyaret ettiler. Yusufeli İşhan manastırını da gezen grup Narman Peri bacalari ve son olarak Olur ilçesinde de ziyaretlerde bulunup yöresel ürünleri deneyimlediler.

Tortum Kadın Kooperatifi ile Olur Kadın Kooperatifi'nin hazırladığı yöresel yemeklerini tadan kafile Erzurum hakkında bilinmesi gereken bir çok şeyin tur programı kapsamında detaylıca anlatılması ve kırsal potansiyeli bizzat deneyimlemelerinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Prof. Dr. Vedat Köseoğlu "Ben Ankara'da yaşıyorum ben ve arkadaşlarım Erzurum ve ilçelerini dolaşmak için buradayız Erzurum ve ilçelerindeki Tarihi ve kültürel değerlerimiz hem görmek hem de buraya gelen arkadaşlara tanıtmak Erzurum ve İlçeleri hakkında çok değerli bilgiler verdiler bilmediğimiz pek çok şeyi öğrenmiş olduk" dedi. - ERZURUM

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