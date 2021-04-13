Erzurum'un kadayıf dolması ramazanda sofraları tatlandıracak
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Erzurum'un kadayıf dolması ramazanda sofraları tatlandıracak

Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum'un kadayıf dolması ramazanda sofraları tatlandıracak

Erzurum'da, geçmişi Osmanlı dönemine uzanan ramazanın vazgeçilmezi kadayıf dolması, iftar sofralarını süsleyecek.

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Erzurum'da, geçmişi Osmanlı dönemine uzanan ramazanın vazgeçilmezi kadayıf dolması, iftar sofralarını süsleyecek.

Kentte Osmanlı döneminden bu yana yapılan kadayıf dolması, ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalacak vatandaşların iftar sofralarını tatlandırmaya devam edecek.

Ramazanda herkesin evinde yapılan, restoranlardan gerek telefonla gerekse internet üzerinden Türkiye'nin farklı illerinden sipariş edilebilen kadayıf dolması, bu yıl da "11 ayın sultanı"nda iftar sofralarını süsleyecek.

Erzurum'un yöresel lezzet ustaları, kentin vazgeçilmez lezzetlerinden kadayıf dolmasını, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ramazanda da kuryelerle servis edecek.

Tel tel kadayıfın içine ceviz konulup sarılmasının ardından yumurtaya bulanıp kızartılan, daha sonra soğuk şerbete batırılan dolmalar, ustalar tarafından dezenfeksiyon yapılmış ortamlarda hazırlanıyor.

İçindeki bu malzemeler nedeniyle tok tuttuğu, enerji verdiği bilinen ve siparişlerle özellikle ramazanlarda satışı 2-3 kat artan kadayıf dolması, il dışındaki müşterilere kargo aracılığıyla ulaştırılıyor.

Erzurum'da 15 yıldır kadayıf dolması üretimi yapan Ömer Geyik, AA muhabirine, kadayıf dolmasının Erzurum'un olmazsa olmaz lezzetleri arasında bulunduğunu söyledi.

Hemen hemen her evde kadayıf dolması pişirildiğini ve Erzurum'da kadayıf dolması olmayan sofranın bulunmadığını belirten Geyik, şöyle konuştu:

"Özenle yaptığımız tel tel hazırlanan kadayıfın arasına ceviz konulur ve özenle sarılır. Daha sonra yumurtaya bulanıp kızartma işlemi tamamlanır ve şerbetlenerek servise hazır edilir. Özellikle Erzurum'da ramazan ayında günlük 1 veya 2 tondan fazla kadayıf tüketiliyor. Hatta daha fazla olduğu günlerde mümkün. Özenle hazırlanan kadayıf dolmaları kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor ve beğenilerek tüketiliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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