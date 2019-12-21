21.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:42

Erzurum'da, yeni YÖK sistemi yaklaşımı dikkate alınarak üniversite-toplum iş birliği çerçevesinde kentin gelecek planlamasının yapılmasına yönelik yol haritalarının tartışılacağı "Erzurum'un Geleceği Arama Konferansı" başladı.

Atatürk Üniversitesi Konukevi 1'de düzenlenen konferans, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında iç ve dış paydaşların katılımlarıyla başladı.

Rektör Çomaklı, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerin toplumsal katkı üzerine yoğunlaşmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversitelerin, konumlandırıldıkları yere karşı sorumlulukları bulunuyor. Kalkınma, toplumun refah düzeyini artırmak için ekonomi, bilim, sanat gibi birçok alanda gelişme anlamı taşıyor. Toplumsal katkı misyonu çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz konferansla ulusal kalkınmanın bölgesel ve kentsel kalkınmaya bağlı olduğu bilinciyle hareket ediyor ve bilimsel çalışmalarımızı Erzurum'la entegre ederek topyekün bir kalkınmayı hedefliyoruz. İki gün sürecek bu konferansın çıktılarını önümüzdeki günlerde ele alarak bir yol haritası haline dönüştüreceğiz."

Konferans, yarın sona erecek.

Kaynak: AA