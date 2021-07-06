Erzurum'un eğitim ve öğretimdeki başarısı ERBAP programı ile artıyor

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kent genelinde 2019 yılında hayata geçirdikleri Erzurum Başarıyı Arttırma Programı (ERBAP) ile eğitim ve öğretimdeki başarı çıtasını yükselttiklerini bildirdi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kent genelinde 2019 yılında hayata geçirdikleri Erzurum Başarıyı Arttırma Programı (ERBAP) ile eğitim ve öğretimdeki başarı çıtasını yükselttiklerini bildirdi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, 2019-2023 yıllarını kapsayan ERBAP Süreç Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, il genelindeki hizmet kalitesini arttırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

İki yıl önce hayata geçirdikleri ERBAP'ın, eğitim ve öğretim faaliyetlerini bütüncül bir şekilde yapmayı amaçladıkları bir program olduğunu ifade eden Kaygusuz, şöyle konuştu:

"Gerekçemiz ise 2023 eğitim vizyonunu ortaya koymak. Eğitim hedeflerinin somut hale getirilmesi ve yerelde uygulanması amacıyla oluşturulmuştur. Programımızın kapsamı hedef kitlemiz 173 bin 611 öğrenci ve 12 bin 24 öğretmen olan bu çalışma, beşeri, fiziki ve coğrafi etkenlerden olumsuz koşullar oluşturduğu yerleşim birimlerindeki eğitim kurumları başta olmak üzere, Erzurum ilindeki tüm eğitim paydaşlarının koordinasyonu ile eğitim öğretim faaliyetlerini bir bütün olarak ele almaktadır. Bir ildeki yapılan eğitim öğretim faaliyetlerini ilin geneline yayamadığımız zaman, eğitim öğretim anlamında başarıyı yakalayamıyoruz. Yani Palandöken ve Yakutiye ilçesindeki bir okul da yapmış olduğumuz faaliyetleri, Karayazı, Tekman, Şenkaya, İspir ve Olur ilçelerinde de yapabilmeniz gerekmektedir."

ERBAP ile eğitim, öğretim faaliyetlerini il geneline yayabilmeyi amaçladıklarını aktaran Kaygusuz, bu kapsamda Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) hedeflediklerinin çok üzerinde bir başarı elde ettiklerini dile getirdi.

Programla yakaladıkları başarıdan bahseden Kaygusuz, "LGS'de 2019 yılında Türkiye ortalamasının 3 puan gerisindeydik. Bugün itibarıyla Türkiye'nin puan ortalaması 2 bin 268 iken, biz 2 bin 283 yaptık. Yani 15 puanlık bir artış elde etmiş olduk. 2020 yılında da Türkiye ortalamasında 3 puan artıya geçmiştik. 2021 yılında da 15 puan artıya geçmiş olduk. Burada çok büyük bir emek, çalışma ve gayret var. Öğretmenlerimizin, okul idarecilerimizin, ilçe yöneticilerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin çok büyük gayreti var. Bütün emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akademik başarı başlığı adı altında yapmış oldukları çalışmalarla ilgili il genelinde veli memnuniyeti anketi kurguladıklarını aktaran Kaygusuz, anket sonucunda yeterli ve yetersiz oldukları konuları belirleyerek iyileştirme çalışmaları yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya