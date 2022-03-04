Erzurum'un dut çullaması, yumurtalı pilavı ile lavaşı coğrafi işaret aldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un yöresel ürünlerinden dut çullaması, yumurtalı pilavı ile Hasankale lavaşına, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Ticaret Borsası, dut çullaması ve yumurtalı pilav, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası ise Hasankale lavaşı için tescil başvurusu yaptı.

Yapılan girişim ve incelemelerin ardından yöresel ürünler, "Erzurum dut çullaması", "Erzurum yumurtalı pilav" ile "Hasankale lavaşı" adıyla coğrafi işaretle tescillendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kentte tescillenen ürün sayısının 22'ye yükseldiğini belirterek, tescil için büyük emek harcayan oda başkanlarına teşekkür etti.