Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dualarla kutlandı
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Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dualarla kutlandı

13.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:30
Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dualarla kutlandı

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı Bilecik'te dualarla kutlandı.

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı Bilecik'te dualarla kutlandı.

Bilecik Erzurumlular Derneği tarafından Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıldönümü dolayısıyla mevlit okutuldu. Dernek binasında okunan Mevlid-i Şerife, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, BBP İl Başkanı Murat Önal ve dernek üyeleri katıldı.

Bilecik Erzurumlular Derneği Başkanı Ebu Talip Dursun, bu yıl Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle kapsamlı bir kutlama yapamadıklarını belirterek, 17 yıldır Bilecik'te aralıksız etkinlik düzenlediklerini söyledi. - BİLECİK

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dualarla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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