Erzurum'un doğa harikası yüzen adaları turizme kazandırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'un doğa harikası yüzen adaları turizme kazandırılıyor

Erzurum'un doğa harikası yüzen adaları turizme kazandırılıyor
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Kültür Sanat

Erzurum'un Tortum ilçesindeki Zökün Gölü'nde bulunan "yüzen adalar", 2 Temmuz'da yapılacak proje ihalesiyle turizme kazandırılacak.

Erzurum'un Tortum ilçesindeki Zökün Gölü'nde bulunan "yüzen adalar", 2 Temmuz'da yapılacak proje ihalesiyle turizme kazandırılacak.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Tortum Kaymakamlığı, Tortum Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) tarafından yapılacak çalışmayla, bölgede çevreye duyarlı tesis hayata geçirilecek.

Söğütlü Mahallesi'ndeki göl ve çevresinde incelemede bulunan Vali Okay Memiş, yaptığı açıklamada, yüzen adaların Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları, Oltu Kalesi, Şenkaya ve Olur gibi bu alanda devam edecek turistik destinasyon silsilesinin başlangıç yeri olacağını söyledi.

Geçen yıl da bölgeyi ziyaret ettiğini hatırlatan Memiş, yüzen adaların ülke ve kent turizmine kazandırılması amacıyla bir proje hazırladıklarını belirtti.

Proje detaylarına ilişkin bilgiler veren Vali Memiş, şunları kaydetti:

"2 Temmuz'da ihalemiz var. İhaleden sonra burada turistlerin gezebileceği platform yapacağız. Üst kısımda da turistleri karşılayacağımız bir restoran, yöresel ürünlerin satışının yapılacağı dükkanlar yapacağız. Doğaya uygun ahşap yapılar kullanacağız. Burası çok özel bir alan. Bulunduğunuz yer üzerinde yürüdüğünüzde sallanıyor. İnsana bulutların üzerinde yürüme hissi yaşatıyor. Eminim insanlar bölgeye geldiklerinde çok şaşıracaklar. Burası doğal bir ortam. Hem doğaya hem çevreye duyarlı bir şekilde burayı Erzurum ve ülke turizmine açacağız. Ayrıca proje tamamlandığında yaklaşık 200 kişi buradan ekmek yiyecek. Böylece istihdama da katkı sağlamış olacağız. Dolaylı katma değeri daha fazla olacak.

Erzurum'un doğa harikası yüzen adaları turizme kazandırılıyor
Erzurum'un doğa harikası yüzen adaları turizme kazandırılıyor
Erzurum'un doğa harikası yüzen adaları turizme kazandırılıyor
Erzurum'un doğa harikası yüzen adaları turizme kazandırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

Mezarlığa duvar örüldü kabirler dışarda kaldı
Mezarlığa duvar örüldü kabirler dışarda kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Mert Müldür Fatih Terim Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzurum'un doğa harikası yüzen adaları turizme kazandırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 14:36:44. #1.14#

title