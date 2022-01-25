Erzurum'un "çortutu pancarı" ile "aşmalı yahni" yemeği tescillendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un yöresel lezzetlerinden çortutu pancarı ve aşmalı yahni yemeği coğrafi işaret aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Ticaret Borsası kentin yöresel lezzetlerinden çortutu pancarı ile aşmalı yahni yemeklerini tescillemek için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuruda bulunuldu.

Yapılan girişim ve incelemelerin ardından iki yemek coğrafi işaretle tescillendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Erzurum'da bulunan ürünlerin tescillenmesi için büyük çaba gösteren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Kentin tanıtımı açısından yöresel lezzetlerin tescilinin önemine işaret eden Almaz, "Erzurum olarak şu an tescil konusunda 11. sırada yer alıyoruz. Ticaret Borsamızın yoğun çabası ve müracaatları ile yaklaşık 50 ürünümüz daha tescil inceleme sürecindedir. Yakın zamanda bu ürünlerimiz de sırasıyla tescil alıp ilimizi tanıtım ve pazarlama anlamında ilk sıralara taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Almaz, kentin tescilli ürün sayısının 19'a çıktığını aktardı.