Erzurum'un Bölge Payı Açıklandı

2018 yılı Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılım sonuçları paylaşıldı

2018 yılı Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılım sonuçları paylaşıldı. Erzurum bölge illeri sıralamasında 2018 yılının ilk dönemini ilk sırada tamamladı. İl Türkiye illeri sıralamasında ise 26'ıncı sırayı aldı. İlin nakdi kredi bölge payı yüzde 22,84 olarak kaydedildi. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı ise 13 bin TL olarak hesaplandı.

ERZURUM'UN PAYI

TBB Risk Merkezi verilerine göre Erzurum'da ocak dönemi itibariyle 7.0 milyar TL kamu, 2.7 milyar TL'si de özel bankalardan olarak toplam 9.8 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin bölgede nakdi kredi kullanım payı kamu bankası kredilerinde yüzde 26.5, özel banka kredilerinde ise yüzde 16,9 oldu. Kişi başına düşen nakdi kredi tutarı ise kamu bankası kredilerinde 9.27, özel banka kredilerinde de 3.6 bin TL olarak açıklandı.

BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

Ocak ayı bazında Erzurum'da 7.0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 8.4 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 12.7 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 26.5 milyar TL tutarında kamu bankası kredisi kullanıldı. Dönemde kullanılan özel banka kredisi toplamı ise Erzurum'da 2.7 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 3,7 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 6.6 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 16.4 milyar TL olarak hesaplandı.

DOSİAD KREDİ ANALİZİ

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, ocak ayı itibariyle Erzurum'da 9 milyar 833 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 12 milyar 272 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 19 milyar 348 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 43 milyar 50 milyon tutarında toplam nakdi kredi kullanımı kaydedildi.

OCAK BAZLI BÖLGE İLLERİ SIRALAMASI VE ERZURUM

Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında kamu bankası kredisi kullanımında 1, özel banka kredisi kullanımında 2, toplam kredi kullanım hacmi bakımından ise 1'inci sıradaki yerini korudu. Dönemde Erzurum'da 9.8 milyar, Malatya'da 7,0 milyar, Van'da 5.7 milyar, Elazığ'da 5.2 milyar, Kars'ta 2.3 milyar, Ağrı'da 2.2 milyar, Erzincan'da 1.9 milyar, Bitlis'te 1.7 milyar, Muş'ta 1.5 milyar, Iğdır'da 1.4 milyar, Bingöl'de 1.1 milyar, Ardahan'da 1.0 milyar, Hakkari'de 925.4 milyon, Tunceli'de 766.4 milyon TL tutarında kredi kullanıldı.

ERZURUM 26'INCI

Erzurum 2018 yılı 1. Dönem nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından ülke illeri sıralamasında 26'ıncı sırada yer aldı. Kredi kullanımının en yüksek olduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Adana, Kocaeli, Denizli, Mersin, Kayseri, Hatay, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Samsun, Kahramanmaraş, Eskişehir, Sakarya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Erzurum olarak kaydedildi.

İSTATİSTİK BÖLGELERİ SIRALAMASI

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerinin bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi, ülkedeki 12 istatistik bölge içinde kredi kullanım hacmi bakımından yine son sırada yer aldı. Dönemde İstanbul Bölgesinde 904,7, Batı Anadolu'da 324.7, Ege'de 209.5, Akdeniz'de 186.0, Doğu Marmara'da 136.4, Güneydoğu Anadolu'da 83.0, Batı Marmara'da 51.6, Batı Karadeniz'de 50.8, Orta Anadolu'da 50.1, Doğu Karadeniz'de 29.6, Ortadoğu Anadolu'da 24.2 ve Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde de 19.3 milyar TL tutarında kredi kullanıldı. - ERZURUM