Erzurum'un atlı okçu kadınları erkek şiddetini 12'den vurarak protesto etti
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Erzurum'un atlı okçu kadınları erkek şiddetini 12'den vurarak protesto etti

ERZURUM'un Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü'nün kadın üyeleri, kadın sporcular atlarını dörtnala sürüp okları ile hedefi 12'den vurarak, erkek şiddetini protesto etmek için etkinlik düzenledi.

Erzurum'un atlı okçu kadınları erkek şiddetini 12'den vurarak protesto etti
03.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 03.08.2020 09:10

ERZURUM'un Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü'nün kadın üyeleri, kadın sporcular atlarını dörtnala sürüp okları ile hedefi 12'den vurarak, erkek şiddetini protesto etmek için etkinlik düzenledi. Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu, "Kadın yeri gelmiş komutan, yeri gelmiş devlet başkanı olmuş. Bu kadar kıymet ve değer verilen bir canlının son zamanlarda katledilmesi, şiddete uğraması bizi yürekten üzmektedir. Kadın güldür, koklanıp sevilmeli" dedi.

Erzurum merkez Yakutiye ilçesindeki Veysefendi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Melek Okuyucu'nun (39), 2016 yılında kurduğu Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü üyeleri, erkek şiddetine dikkat çekmek için atları ile tozu toprağa kattı. Dörtnala sürdükleri at sırtında gerdikleri yayları bırakarak okları 12'den vuran kadınlar, şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu söyledi. Erzurumlu Nimet- Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyükleri olan Ayşe Melek, 80 sporcunun bulunduğu kulüpteki erkek ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğretiyor. Kulübün kadın sporcuları son günlerde artan erkek şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etmek için ata binip dörtnala sürdü. Tozu toprağa kattıkları pistte ellerindeki yayları gererek fırlattığı okları ile hedefi 12'den vuran kadınlar, artık bu tür yürek sızlatan olayları ne görmek ne de duymak istemediklerini belirtti.

Kulüpte yaşları 8 ila 45 arasında değişen 20 kadın sporcu olduğunu belirten Ayşe Melek Okuyucu, artan kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla, 'kadına şiddete hayır' sloganıyla burada etkinlik düzenlemek istediklerini bildirdi. Müslüman Türk kadını olarak gerek tarihimizde gerek medeniyetimizde gerek ise yüce dinimiz olan İslam'da kadına çok büyük değer ve önem verildiğini hatırlatan Okuyucu şunları söyledi: "Toplum açısından kadın, ailenin ve toplumun temelidir. Kadın üretkendir. Destek verirseniz başarı gösterir. Türk tarihine baktığımız zaman kadın hakanın yanında hatun olmuştur. Hakanın yanında iki oturma yeri vardır; biri subaşının diğeri hatunun yeridir. Verilen emirlerde ve kararlarda kesinlikle hatunun fikri alınır, hatunun onayı olmayan hiçbir fikir kabul edilmez. Kadın yeri gelmiş komutan olmuş, yeri gelmiş devlet başkanı olmuş. Bu kadar kıymet ve değer verilen bir canlının son zamanlarda katledilmesi, şiddete uğraması bizi yürekten üzmektedir. Kadın güldür, koklanıp sevilmeli. Gül de dikensiz olmaz. Hiçbir gülü de dikeni var diye koparıp atanı görmedim. Kadına gereken desteği sevgiyi verelim. Kadına yönelik şiddeti 12'den vurup bitirdiğimiz anlamına gelsin inşallah. Bu acı, kötü, topluma yakışmayan haberleri bir daha duymayalım."

Spor lisesinde tarih öğretmeni olan evli 3 çocuk annesi Perihan Yıldız (38) ise, "Daha önceden okçuluk yapıyordum. Melek hocayla beraber de atlı okçuluğa başladım, yaklaşık 2 ay oldu. Kadın erkeğin tamamlayıcısıdır. Kültürümüzde kadın her zaman erkeğin yanında değerli olmuştur. Kadın sadece sevilmeli, saygı duyulmalı. Şiddetin her türlüsüne karşıyız" dedi.

 


Kaynak: DHA

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