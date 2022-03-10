Erzurum'un 5 ilçesinde yoğun kar nedeniyle bugün eğitme ara verildi

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan, Köprüköy, Tekman ilçelerindeki tüm okullarda, Aşkale ve Aziziye'de ise taşımalı eğitime, olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Horasan, Köprüköy, Tekman ilçelerindeki tüm okullar bugün tatil edildi.

Aynı nedenle Aşkale ve Aziziye'de ise taşımalı eğitime ara verildi.